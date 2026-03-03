Así puedes evitar ser víctima de fraude al comprar boletos para el Mundial, según autoridades mexicanas

La SSPC y la Policía Cibernética capitalina emitieron recomendaciones. Crédito: Especial

El auge por conseguir entradas para la Copa Mundial de Futbol 2026 ha impulsado el surgimiento de sitios fraudulentos y campañas de engaño digital, en las que ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y recursos económicos de los aficionados.

Por tales motivos, las autoridades han difundido medidas concretas para reducir el riesgo de caer en fraudes en la compra de boletos para los partidos del evento mundial, el cual tendrá como sede tres estados de la repúbica; Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

Fraudes en la compra de boletos: estrategias de los ciberdelincuentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han advertido sobre el incremento de fraudes digitales en torno a la venta de boletos para el Mundial de Futbol 2026.

Según autoridades, los ciberdelincuentes emplean páginas web que simulan la imagen de los portales oficiales, replicando logotipos, fotografías y estilos gráficos.

De acuerdo con las autoridades, los estafadores también difunden anuncios en redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos masivos, con el propósito de atraer a los aficionados hacia plataformas falsas.

Los ciberdelincuentes aprovechan la alta demanda en los boletos para cometer fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema radica en que estos sitios solicitan información sensible como nombre completo, dirección, datos bancarios y documentos adicionales, con los cuales pueden realizar extorsiones o realizar cobros a las cuentas bancarias.

El engaño suele reforzarse con mensajes que inducen urgencia, como “últimos boletos disponibles” o “descuento por tiempo limitado”, así como contadores digitales que simulan demanda constante.

Esta dinámica busca que las personas no verifiquen la autenticidad del portal y proporcionen sus datos sin precaución. Los datos recopilados pueden ser utilizados para fraudes bancarios y suplantación de identidad.

Así puedes evitar fraudes al comprar boletos para el mundial

Balón oficial del mundial y trofeo. Crédito: Europa Press

La SSPC y la SSC emitieron una serie de recomendaciones para orientar a la población sobre cómo protegerse en la compra digital de boletos.

A continuación, se enlistan los principales consejos emitidos por las autoridades:

Realizar la compra únicamente en el portal oficial de la FIFA.

Desconfiar de precios demasiado bajos o de ofertas con urgencia de venta.

No responder ni acceder a ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería instantánea ni correos electrónicos no solicitados.

Evitar transferir dinero por depósitos o transferencias directas a particulares.

No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación.

Activar alertas de movimientos en la cuenta bancaria o tarjeta para identificar cargos no reconocidos de manera inmediata.

Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Estas indicaciones buscan reducir la exposición a fraudes y resguardar tanto la información personal como el patrimonio de quienes buscan asistir al Mundial de Futbol.

Recursos de atención y denuncia

En caso de ser víctima, la Policía Cibernética de la Ciudad de México tiene los siguientes canales de atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos, en los cuales se puede comenzar el proceso de denuncia:

App Mi Policía

Cuentas en X (antes twitter) @SSC CDMX y @UCS GCDMX

Correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Teléfono 55-52-42-51-00, extensión 50-86

Según las autoridades, las acciones de prevención y asesoría se encaminan a fortalecer la seguridad digital de la ciudadanía y a promover la compra informada y segura de boletos para la Copa Mundial de Futbol 2026.