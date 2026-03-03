México

Así puedes evitar ser víctima de fraude al comprar boletos para el Mundial, según autoridades mexicanas

Las recomendaciones fueron emitidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Cibernética capitalina

Guardar
La SSPC y la Policía
La SSPC y la Policía Cibernética capitalina emitieron recomendaciones. Crédito: Especial

El auge por conseguir entradas para la Copa Mundial de Futbol 2026 ha impulsado el surgimiento de sitios fraudulentos y campañas de engaño digital, en las que ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y recursos económicos de los aficionados.

Por tales motivos, las autoridades han difundido medidas concretas para reducir el riesgo de caer en fraudes en la compra de boletos para los partidos del evento mundial, el cual tendrá como sede tres estados de la repúbica; Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

Fraudes en la compra de boletos: estrategias de los ciberdelincuentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han advertido sobre el incremento de fraudes digitales en torno a la venta de boletos para el Mundial de Futbol 2026.

Según autoridades, los ciberdelincuentes emplean páginas web que simulan la imagen de los portales oficiales, replicando logotipos, fotografías y estilos gráficos.

De acuerdo con las autoridades, los estafadores también difunden anuncios en redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos masivos, con el propósito de atraer a los aficionados hacia plataformas falsas.

Los ciberdelincuentes aprovechan la alta
Los ciberdelincuentes aprovechan la alta demanda en los boletos para cometer fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema radica en que estos sitios solicitan información sensible como nombre completo, dirección, datos bancarios y documentos adicionales, con los cuales pueden realizar extorsiones o realizar cobros a las cuentas bancarias.

El engaño suele reforzarse con mensajes que inducen urgencia, como “últimos boletos disponibles” o “descuento por tiempo limitado”, así como contadores digitales que simulan demanda constante.

Esta dinámica busca que las personas no verifiquen la autenticidad del portal y proporcionen sus datos sin precaución. Los datos recopilados pueden ser utilizados para fraudes bancarios y suplantación de identidad.

Así puedes evitar fraudes al comprar boletos para el mundial

Balón oficial del mundial y
Balón oficial del mundial y trofeo. Crédito: Europa Press

La SSPC y la SSC emitieron una serie de recomendaciones para orientar a la población sobre cómo protegerse en la compra digital de boletos.

A continuación, se enlistan los principales consejos emitidos por las autoridades:

  • Realizar la compra únicamente en el portal oficial de la FIFA.
  • Desconfiar de precios demasiado bajos o de ofertas con urgencia de venta.
  • No responder ni acceder a ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería instantánea ni correos electrónicos no solicitados.
  • Evitar transferir dinero por depósitos o transferencias directas a particulares.
  • No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación.
  • Activar alertas de movimientos en la cuenta bancaria o tarjeta para identificar cargos no reconocidos de manera inmediata.
  • Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Estas indicaciones buscan reducir la exposición a fraudes y resguardar tanto la información personal como el patrimonio de quienes buscan asistir al Mundial de Futbol.

Recursos de atención y denuncia

En caso de ser víctima, la Policía Cibernética de la Ciudad de México tiene los siguientes canales de atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos, en los cuales se puede comenzar el proceso de denuncia:

  • App Mi Policía
  • Cuentas en X (antes twitter) @SSCCDMX y @UCSGCDMX
  • Correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
  • Teléfono 55-52-42-51-00, extensión 50-86

Según las autoridades, las acciones de prevención y asesoría se encaminan a fortalecer la seguridad digital de la ciudadanía y a promover la compra informada y segura de boletos para la Copa Mundial de Futbol 2026.

Temas Relacionados

BoletosMundialSeguridadEntradas MundialFraudeSSPCSSCPolicía CibernéticaCDMXGuadalajaraMonterreyRobosmexico-noticias

Más Noticias

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de asesoría jurídica gratuita para mujeres que sufren de violencia

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la dependencia busca brindar orientación y acompañamiento en las 16 alcaldías

CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo: afectaciones en C.U. por partido Pumas vs Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Cáncer de testículo en hombres jóvenes de 15 a 30: ¿por qué cada vez es más común esta enfermedad en este segmento de la población?

Esta patología puede detectarse de forma temprana y evitar así complicaciones

Cáncer de testículo en hombres

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

El sujeto también está relacionado con actos de violencia en Jalisco y Michoacán

Capturan en Colima a “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Colima a “El

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones lamenta fractura con

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de marzo

Marcela Mistral celebra los 50 años de Poncho de Nigris con fotos inéditas de sus primeros años juntos

DEPORTES

Alberto Del Río “El Patrón”

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul: ¿peligra la titularidad de Gudiño?

FIFA revela los precios de los boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey