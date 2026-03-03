Sheinbaum revela quiénes pueden tocar la Copa del Mundo 2026

(Jovani Pérez / Infobae México)

A 100 días de la inauguración del Mundial 2026, el trofeo de la Copa del Mundo hizo escala en Palacio Nacional como parte de su gira internacional.

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó quiénes están autorizados oficialmente para tocar el galardón.

La visita formó parte del recorrido organizado por FIFA y Coca-Cola, en el marco del tour previo al arranque de la Copa del Mundo 2026.

“Solo la pueden tocar los campeones del mundo y los jefes de Estado”

La presidenta tuvo el honor de alzar la Copa del Mundo. (Foto: Presidencia)

Durante la presentación en la conferencia mañanera, Sheinbaum precisó el protocolo que rige al trofeo más emblemático del futbol internacional.

“Solo la pueden tocar los campeones del mundo y los jefes de Estado”, señaló la mandataria.

En el acto estuvieron presentes José Roberto Gama de Oliveira, conocido como Bebeto, y Bruno Pietracci, presidente de la Unidad Operativa de Coca-Cola en América Latina. Ambos acompañaron a la presidenta en la develación del trofeo. Posteriormente, Sheinbaum lo tomó entre sus manos y lo alzó frente a los asistentes.

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió como obsequio una réplica en miniatura del trofeo, entregada como símbolo de colaboración entre el organismo rector del futbol y el gobierno de México.

Las ciudades mexicanas que recibirán el trofeo

(Jovani Pérez / Infobae México)

El trofeo continuará su exhibición en distintas ciudades del país. Estas son las sedes confirmadas en México:

Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Ciudad de México: 5 al 8 de junio

El recorrido internacional comenzó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita. La gira contempla 75 paradas a lo largo de más de 150 días, con visitas a 30 asociaciones miembro de la FIFA, además de los tres países anfitriones del Mundial 2026 y futuras sedes mundialistas como Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.