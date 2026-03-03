México Deportes

Sheinbaum revela quiénes pueden tocar la Copa del Mundo 2026

Durante la mañanera, se detalló quiénes están autorizados para sostener el máximo símbolo del futbol mundial

Guardar
(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

A 100 días de la inauguración del Mundial 2026, el trofeo de la Copa del Mundo hizo escala en Palacio Nacional como parte de su gira internacional.

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó quiénes están autorizados oficialmente para tocar el galardón.

La visita formó parte del recorrido organizado por FIFA y Coca-Cola, en el marco del tour previo al arranque de la Copa del Mundo 2026.

“Solo la pueden tocar los campeones del mundo y los jefes de Estado”

La presidenta tuvo el honor
La presidenta tuvo el honor de alzar la Copa del Mundo. (Foto: Presidencia)

Durante la presentación en la conferencia mañanera, Sheinbaum precisó el protocolo que rige al trofeo más emblemático del futbol internacional.

“Solo la pueden tocar los campeones del mundo y los jefes de Estado”, señaló la mandataria.

En el acto estuvieron presentes José Roberto Gama de Oliveira, conocido como Bebeto, y Bruno Pietracci, presidente de la Unidad Operativa de Coca-Cola en América Latina. Ambos acompañaron a la presidenta en la develación del trofeo. Posteriormente, Sheinbaum lo tomó entre sus manos y lo alzó frente a los asistentes.

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió como obsequio una réplica en miniatura del trofeo, entregada como símbolo de colaboración entre el organismo rector del futbol y el gobierno de México.

Las ciudades mexicanas que recibirán el trofeo

(Jovani Pérez / Infobae
(Jovani Pérez / Infobae México)

El trofeo continuará su exhibición en distintas ciudades del país. Estas son las sedes confirmadas en México:

  • Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo
  • León: 4 y 5 de marzo
  • Veracruz: 6 y 7 de marzo
  • Chihuahua: 9 y 10 de marzo
  • Querétaro: 11 y 12 de marzo
  • Monterrey: 14 al 16 de marzo
  • Puebla: 18 y 19 de marzo
  • Mérida: 21 y 22 de marzo
  • Ciudad de México: 5 al 8 de junio

El recorrido internacional comenzó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita. La gira contempla 75 paradas a lo largo de más de 150 días, con visitas a 30 asociaciones miembro de la FIFA, además de los tres países anfitriones del Mundial 2026 y futuras sedes mundialistas como Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCopa del Mundo 2026Mundial 2026FIFALa Mañaneramexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Confirman el regreso del All-Star Game entre la MLS y la Liga MX: sede, fecha y todo lo que debes saber

Lo mejor de ambas competencias se volverán a reunir en un partido que determina qué futbol es el mejor de la zona

Confirman el regreso del All-Star

Presentan Copa del Mundo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum levanta el trofeo

La marca patrocinadora del tour de la Copa Mundial regaló 25 boletos al gobierno mexicano para los juegos de la selección mexicana

Presentan Copa del Mundo en

Compañero de Checo Pérez será sancionado en el GP de Australia 2026: esta es la razón

El castigo se originó en su última carrera de 2024 y quedó pendiente para su siguiente participación oficial

Compañero de Checo Pérez será

Gran Premio de Australia: cuándo y dónde ver el debut de Checo Pérez con Cadillac en México

A pesar de los rumores que apuntaban a la cancelación de la carrera por lo sucedido en Oriente Medio, la FIA ha declarado que se correrá este fin de semana

Gran Premio de Australia: cuándo

Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

El tapatío afrontará su décima quinta temporada con una motivación que va más allá de la pista

Checo Pérez confirma por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum pide a FGR explicar

Sheinbaum pide a FGR explicar ingreso de periodistas a casa donde fue abatido ‘El Mencho’ en Jalisco

Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

ENTRETENIMIENTO

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive a explosión de gas en su nuevo departamento: “Todo fue muy rápido”

Hijo menor de Mariazel y Adrián Rubio es hospitalizado de emergencia

Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

DEPORTES

Raúl Jiménez presume estar por

Raúl Jiménez presume estar por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “Tengo el mejor porcentaje de efectividad”

Confirman el regreso del All-Star Game entre la MLS y la Liga MX: sede, fecha y todo lo que debes saber

Presentan Copa del Mundo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum levanta el trofeo

Compañero de Checo Pérez será sancionado en el GP de Australia 2026: esta es la razón

Gran Premio de Australia: cuándo y dónde ver el debut de Checo Pérez con Cadillac en México