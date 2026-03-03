Presentan Copa del Mundo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum levanta el trofeo

La marca patrocinadora del tour de la Copa Mundial regaló 25 boletos al gobierno mexicano para los juegos de la selección mexicana. (Foto: Presidencia)

El tour del trofeo del mundial sigue su curso en México e hizo una parada en Palacio Nacional, donde fue presentado en la mañanera del Pueblo por los representantes internacionales de Coca Cola a 100 días de la inauguración del Mundial 2026.

Además, la presidenta recibió un obsequio especial del dirigente de la FIFA, Gianni Infantino: una réplica en miniatura del trofeo del Mundial, como símbolo de la colaboración que existe entre el máximo organismo rector del futbol y el gobierno de México.

Mensaje de los representantes internacionales

Los ejecutivos de la compañía patrocinadora del tour agradecieron a México por su relación a lo largo de 100 años. (Foto: Presidencia)

Durante la presentación del Trofeo del Mundial en Palacio Nacional, los ejecutivos de Coca-Cola, patrocinadora oficial del tour, compartieron un emotivo mensaje que resalta la alianza histórica con México a lo largo de 100 años y la expectativa por albergar al Mundial 2026.

Sus palabras, pronunciadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayan el orgullo nacional y el compromiso social del evento:

“Agradezco a la presidenta por hacer posible que el Tour de la Copa Mundial sea una gran ejecución al nivel de cualquier país del mundo. Saludo con respeto a los medios de comunicación y a todos los mexicanos que nos acompañan. Hoy estamos aquí para decirle gracias a México por 100 años de construir juntos.

Me llena de orgullo saber que por tercera ocasión seremos anfitriones de un Mundial, algo que ningún otro país puede decir. Me enchina la piel pensar en lo que viviremos en junio de 2026”, concluyó el ejecutivo de Coca Cola.

Además mencionó que a lo largo de estos de relación, han aprendido mucho del país, de su gente, de su espíritu solidario y de su capacidad para salir adelante incluso en los momentos más desafiantes, ya que México es un país que sabe levantarse y mostrar al mundo su fortaleza.

Claudia Sheinbaum levanta el trofeo

La presidenta tuvo el honor de alzar la Copa del Mundo. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el honor de levantar el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA junto a la leyenda brasileña Bebeto, durante su gira por Palacio Nacional.

Este gesto no fue casual, ya que FIFA mantiene reglas estrictas sobre quién puede tocar la copa auténtica, reservada solo para campeones mundiales (jugadores y entrenadores), jefes de Estado y altos funcionarios de la organización.

Como jefa de Estado mexicana, Sheinbaum entraba perfectamente en ese selecto grupo, cumpliendo con el protocolo oficial de las giras internacionales del trofeo. La ceremonia subraya el prestigio del momento y el rol de México como coanfitrión del Mundial 2026.

Cuánto pesa el trofeo del mundial

Conoce las curiosidades del trofeo. (Crédito Colprensa/Lina Gasca)

El trofeo original, de oro macizo de 18 quilates, pesa cerca de 6.2 kilogramos y tiene un valor estimado en 20 millones de dólares, lo que justifica su escolta 24/7 y el uso de guantes blancos por quienes lo manipulan para evitar huellas o daños.

Estas precauciones nacen de una historia trágica cuando el anterior trofeo Jules Rimet fue robado en 1966 en Inglaterra y nuevamente en 1983 en Brasil.