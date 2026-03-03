5 frutas que no elevan la glucosa y ayudan a dormir mejor ideales para consumir por la noche

La elección de alimentos antes de dormir influye en la calidad del descanso y también en la manera en que amanecen nuestros niveles de glucosa, algo particularmente importante en personas con diabetes.
En este sentido, y aunque se suele pensar que personas con esta condición no deben consumirlas, existen algunas frutas que gracias a su perfil nutricional, y a la presencia de compuestos como la melatonina y el magnesio, pueden favorecer el sueño, mantener estables los niveles de glucosa y contribuir al bienestar nocturno.
Incorporar estos alimentos en la última comida del día puede ser una estrategia sencilla para mejorar la conciliación y la profundidad del sueño sin afectar el control glucémico.
Las frutas que no elevan la glucosa y ayudan a dormir mejor para comer antes de dormir
De acuerdo con información de Cleveland Clinic, entre las frutas que no elevan significativamente la glucosa y pueden favorecer el descanso si se consumen antes de dormir, se encuentran las siguientes:
Cerezas: Contienen melatonina, una hormona natural que regula el sueño. Además, tienen un índice glucémico bajo, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre.
Kiwi: Diversos estudios sugieren que el kiwi puede mejorar la calidad y la duración del sueño. Su contenido de fibra y antioxidantes contribuye al control glucémico y al bienestar general.
Moras: Las moras son ricas en fibra y antioxidantes, y su bajo índice glucémico las convierte en una opción segura para personas que buscan evitar aumentos bruscos en la glucosa.
Fresas: El consumo moderado de fresas aporta vitamina C y compuestos fenólicos sin afectar de forma notable la glucosa. Su bajo contenido calórico y glucémico favorece su inclusión como snack nocturno.
Manzana verde: La manzana verde, especialmente en porciones pequeñas, tiene un bajo impacto glucémico. Su contenido de fibra ayuda a regular el azúcar en sangre y proporciona saciedad antes de dormir.
Estas frutas, en cantidades adecuadas, pueden formar parte de una merienda ligera nocturna orientada a mantener estable la glucosa y promover el descanso.
Cómo consumir frutas en la noche de forma saludable para prevenir los picos de glucosa y tener un buen descanso
Consumir frutas en la noche puede ser parte de una rutina saludable si se eligen variedades con bajo índice glucémico y se controlan las porciones.
Para evitar picos de glucosa y favorecer un buen descanso, se recomienda optar por frutas ricas en fibra y compuestos que promueven la relajación, como el kiwi, las cerezas o las moras.
Es conveniente acompañar la fruta con una pequeña porción de proteína o grasa saludable, como yogur natural sin azúcar o un puñado de nueces, lo que ayuda a reducir la velocidad de absorción de los azúcares.
Evitar frutas en almíbar, jugos y porciones excesivas contribuye a mantener estables los niveles de glucosa y a asegurar un sueño reparador.