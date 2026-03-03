México

5 frutas que no elevan la glucosa y ayudan a dormir mejor ideales para consumir por la noche

Una sencilla elección en la cena podría cambiar la forma en que descansas y cuidas tu azúcar en sangre

Las opciones adecuadas en tu
Las opciones adecuadas en tu merienda pueden marcar la diferencia entre un sueño reparador y una noche inquieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de alimentos antes de dormir influye en la calidad del descanso y también en la manera en que amanecen nuestros niveles de glucosa, algo particularmente importante en personas con diabetes.

En este sentido, y aunque se suele pensar que personas con esta condición no deben consumirlas, existen algunas frutas que gracias a su perfil nutricional, y a la presencia de compuestos como la melatonina y el magnesio, pueden favorecer el sueño, mantener estables los niveles de glucosa y contribuir al bienestar nocturno.

Incorporar estos alimentos en la última comida del día puede ser una estrategia sencilla para mejorar la conciliación y la profundidad del sueño sin afectar el control glucémico.

Las frutas con bajo índice
Las frutas con bajo índice glucémico como el kiwi y las cerezas promueven un sueño reparador debido a su contenido de melatonina y magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas que no elevan la glucosa y ayudan a dormir mejor para comer antes de dormir

De acuerdo con información de Cleveland Clinic, entre las frutas que no elevan significativamente la glucosa y pueden favorecer el descanso si se consumen antes de dormir, se encuentran las siguientes:

Cerezas: Contienen melatonina, una hormona natural que regula el sueño. Además, tienen un índice glucémico bajo, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre.

Kiwi: Diversos estudios sugieren que el kiwi puede mejorar la calidad y la duración del sueño. Su contenido de fibra y antioxidantes contribuye al control glucémico y al bienestar general.

Moras: Las moras son ricas en fibra y antioxidantes, y su bajo índice glucémico las convierte en una opción segura para personas que buscan evitar aumentos bruscos en la glucosa.

Fresas: El consumo moderado de fresas aporta vitamina C y compuestos fenólicos sin afectar de forma notable la glucosa. Su bajo contenido calórico y glucémico favorece su inclusión como snack nocturno.

Manzana verde: La manzana verde, especialmente en porciones pequeñas, tiene un bajo impacto glucémico. Su contenido de fibra ayuda a regular el azúcar en sangre y proporciona saciedad antes de dormir.

Estas frutas, en cantidades adecuadas, pueden formar parte de una merienda ligera nocturna orientada a mantener estable la glucosa y promover el descanso.

Las frutas mencionadas contribuyen al
Las frutas mencionadas contribuyen al bienestar nocturno, permitiendo integrarlas a la rutina diaria sin comprometer el control glucémico ni la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir frutas en la noche de forma saludable para prevenir los picos de glucosa y tener un buen descanso

Consumir frutas en la noche puede ser parte de una rutina saludable si se eligen variedades con bajo índice glucémico y se controlan las porciones.

Para evitar picos de glucosa y favorecer un buen descanso, se recomienda optar por frutas ricas en fibra y compuestos que promueven la relajación, como el kiwi, las cerezas o las moras.

Es conveniente acompañar la fruta con una pequeña porción de proteína o grasa saludable, como yogur natural sin azúcar o un puñado de nueces, lo que ayuda a reducir la velocidad de absorción de los azúcares.

Evitar frutas en almíbar, jugos y porciones excesivas contribuye a mantener estables los niveles de glucosa y a asegurar un sueño reparador.

