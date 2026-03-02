México

Rico en fibra y antioxidantes: el maracuyá se posiciona como aliado clave para la salud intestinal

Con vitaminas, fibra y antioxidantes, esta fruta se convierte en un recurso natural para cuidar la digestión y reforzar las defensas del organismo

El maracuyá destaca por su
El maracuyá destaca por su bajo contenido calórico y su aporte de vitamina A y C, ideal para una dieta saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maracuyá ha ganado popularidad no solo por su sabor exótico y refrescante, sino también por sus múltiples beneficios nutricionales. Su bajo contenido calórico permite incorporarlo con facilidad en la dieta diaria, mientras que su riqueza en vitamina A y C contribuye a mantener una piel saludable y un sistema inmunológico fuerte. Consumirlo de manera regular puede ser un aliado natural para quienes buscan equilibrio entre sabor y salud.

Más allá de sus propiedades vitamínicas, el maracuyá es una fuente valiosa de fibra y antioxidantes. Estos componentes facilitan la digestión y ayudan a mantener niveles estables de glucosa en sangre. Su aporte de antioxidantes combate los radicales libres, lo que favorece la protección celular y la prevención de ciertos problemas de salud. Por ello, esta fruta no solo deleita el paladar, sino que también aporta bienestar general.

Su versatilidad culinaria es otra de las razones de su popularidad. Se puede disfrutar directamente como fruta fresca, en jugos naturales o incorporado en preparaciones más elaboradas como yogures, mermeladas, helados y pudines.

Beneficios digestivos y antioxidantes

Consumir maracuyá regularmente fortalece el
Consumir maracuyá regularmente fortalece el sistema inmunológico y contribuye a mantener una piel sana gracias a sus propiedades nutritivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de maracuyá ayuda a regular el tránsito intestinal gracias a su alto contenido de fibra. Esta característica contribuye a la prevención del estreñimiento y favorece un sistema digestivo más eficiente.

Los antioxidantes presentes en esta fruta protegen al organismo de los efectos del estrés oxidativo. Combatir los radicales libres es fundamental para la salud celular y la prevención de enfermedades crónicas.

Asimismo, los compuestos bioactivos del maracuyá contribuyen a mantener niveles equilibrados de glucosa en sangre.

Usos versátiles en la cocina

La versatilidad culinaria del maracuyá
La versatilidad culinaria del maracuyá permite su inclusión en jugos, yogures, mermeladas, postres, licores y productos enlatados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maracuyá se adapta a múltiples preparaciones culinarias, desde postres hasta bebidas refrescantes.

Combinarlo con frutas como guayaba, cítricos o piña permite crear mezclas atractivas y nutritivas, ideales para toda la familia.

Su aplicación no se limita a postres o jugos; también se emplea en mermeladas, licores y productos enlatados. Esta versatilidad lo convierte en un recurso valioso para quienes buscan incluir fruta fresca en su dieta diaria sin complicaciones.

Un aliado natural para la salud diaria

Mezclar maracuyá con otras frutas
Mezclar maracuyá con otras frutas tropicales realza el sabor, aporta frescura y mantiene los beneficios nutricionales de cada ingrediente.

Incorporar maracuyá en la alimentación ofrece ventajas concretas para la salud. Su aporte de vitaminas, fibra y antioxidantes refuerza el sistema inmune y mejora la digestión de manera natural.

Además, consumir esta fruta regularmente puede ser una estrategia simple para mantener el equilibrio nutricional.

Con su perfil nutricional completo y su versatilidad en la cocina, el maracuyá se consolida como una fruta tropical que combina placer y bienestar, ideal para quienes buscan cuidar su cuerpo de forma natural.

