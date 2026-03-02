México

Quién fue Enrique del Moral, el arquitecto detrás de los vitrales de colores en el Metro de la CDMX

El retiro de los vitrales en Viaducto reavivó el debate sobre la conservación de elementos arquitectónicos históricos creados por figuras como Enrique del Moral

Enrique del Moral es reconocido
Enrique del Moral es reconocido como uno de los exponentes más destacados de la arquitectura moderna mexicana. (Facebook Campus Central de Ciudad Universitaria UNAM / Archivo IISUE-AHUNAM)

La remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México provocó amplias reacciones tras el retiro de los vitrales ubicados en las estación Viaducto, creados por el arquitecto mexicano Enrique del Moral. Internautas en redes sociales y usuarios del transporte expresaron su molestia por la desaparición de estos elementos, considerados distintivos visuales del sistema.

Los vitrales, compuestos por vidrios de colores azul celeste, amarillo y rojo borgoña, formaban parte de la imagen arquitectónica de las estación desde su inauguración. Estaban distribuidos en las áreas de escaleras y divididos por rectángulos, dotando a los espacios de una identidad reconocida por generaciones de viajeros.

El STC Metro informó que la sustitución de las celosías responde al desgaste avanzado de los materiales originales, ocasionado por años de exposición a la intemperie. Entre las afectaciones reportadas se enumeran fracturas, filtraciones y acumulación de suciedad. Según la versión oficial, los nuevos materiales replicarán el diseño original y priorizarán la durabilidad y seguridad de los usuarios.

La desaparición de los vitrales
La desaparición de los vitrales originales en la Línea 2 reavivó el debate sobre la conservación de elementos arquitectónicos históricos, mientras usuarios lamentan la pérdida de uno de los símbolos más reconocibles del Metro. (X/Droidroide/trementyna)

Pese a estas explicaciones, voces ciudadanas manifestaron que el reemplazo de los vitrales implica una pérdida para la identidad del transporte capitalino. Previamente, algunas de las celosías habían sido sustituidas por paneles de acrílico, lo que ya había generado comentarios sobre el impacto en la imagen y el valor patrimonial de la estación.

La remoción de las características celocías reavivó el debate sobre la conservación del patrimonio arquitectónico en los espacios públicos de la capital. Mientras el STC Metro defiende la modernización por motivos técnicos y de seguridad, especialistas y usuarios insisten en la relevancia de preservar la obra de Enrique del Moral como parte esencial de la memoria urbana de la Ciudad de México.

El legado de Enrique del Moral Domínguez

El arquitecto Enrique del Moral es reconocido como uno de los exponentes más destacados de la arquitectura moderna mexicana. Su trayectoria incluye la dirección de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM entre 1944 y 1949, etapa en la que renovó los planes de estudio con un enfoque humanista. Del Moral obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1978.

El arquitecto desarrolló junto a
El arquitecto desarrolló junto a Mario Pani el Plan Maestro de Ciudad Universitaria y la Torre de Rectoría. (INBAL)

Considerado uno de los más destacados exponentes del llamado funcionalismo, movimiento de una generación de arquitectos integrada por José Villagrán, Carlos Obregón y Juan O ‘Gorman, entre otros, Del Moral realizó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Academia de San Carlos, donde se recibió en 1928. Colaboró con figuras con varios arquitectos y artistas en obras emblemáticas como el Banco de México y la Secretaría de Salubridad.

Posteriormente, desarrolló junto a Mario Pani el Plan Maestro de Ciudad Universitaria y la Torre de Rectoría. La influencia de Del Moral se extiende a más de 100 obras públicas y privadas, abarcando edificios institucionales, recintos deportivos y proyectos urbanos de gran escala.

