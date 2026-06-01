Alfredo Adame y Kimberly ‘La Más Preciosa’ encabezarán la Marcha LGBT+ 2026 en Miguel Hidalgo

En junio de 2022, el actor debutó como invitado en la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México. (Foto: Instagram/alfredoreacciona)

La alcaldía Miguel Hidalgo se alista para celebrar la cuarta edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en 2026, con una programación artística y musical que promete reunir a vecinos, activistas y figuras reconocidas en un ambiente de diversidad y celebración.

El evento, organizado por el Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo, busca fortalecer la visibilidad y la inclusión en el ámbito local, sumando actividades culturales y espectáculos a la movilización.

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Fecha, ruta y agenda del Pride Miguel Hidalgo 2026

La cita para la edición de este año ha sido fijada para el sábado 6 de junio, fecha en la que se espera la participación de asistentes de distintas colonias de la alcaldía y zonas aledañas.

La jornada contará con presentaciones musicales, invitados especiales y una agenda pensada para promover el respeto y la integración.

El recorrido de la marcha dará inicio a las 11:00 horas en Metro Normal, punto de encuentro donde los participantes comenzarán a reunirse.

Desde ahí, los contingentes avanzarán hacia el Parque Salesiano, donde a partir de las 12:00 horas tendrá lugar el evento artístico principal.

Esta ruta busca facilitar el acceso y la participación de los habitantes de la alcaldía, consolidando a Miguel Hidalgo como un referente de la celebración del orgullo en la Ciudad de México.

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Entre los objetivos de la movilización se encuentra el impulso de actividades relacionadas con la diversidad, la música y la cultura.

El comité organizador ha destacado la importancia de generar espacios seguros y festivos para la comunidad LGBT+ y sus aliados, reforzando la idea de que el orgullo se vive y se expresa en todos los rincones de la ciudad.

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El evento se llevará a cabo el próximo 6 de junio y contará con la presencia de Alfredo Adame como Rey LGBT. (Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo)

¿Qué ocurrirá durante la Marcha LGBT+ en Miguel Hidalgo?

El Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo ha confirmado la presencia de figuras populares que darán realce a la jornada.

Entre los invitados destacan Alfredo Adame, quien recibirá el título de ‘Rey LGBT’, y Kimberly ‘La Más Preciosa’, influencer y figura mediática, como ‘Reyna LGBT’.

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Ambos participarán activamente en el desfile y las actividades posteriores, sumándose al ambiente festivo que caracteriza al evento.

Además, el Parque Salesiano será el escenario principal para las presentaciones musicales que formarán parte central de la celebración.

La programación artística incluye la actuación de Román Castañeda con La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, agrupación que, de acuerdo con los organizadores, será la encargada de cerrar el espectáculo musical.

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También participarán Los Auténticos Adolescentes de Venezuela y Los Reyes de Tepito, quienes sumarán variedad musical y ritmo al evento.

El comité ha detallado que el objetivo es que la fiesta del orgullo reúna música, inclusión y actividades que refuercen la visibilidad de la diversidad.

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La participación de estos grupos y artistas busca convertir el Parque Salesiano en un punto de encuentro para vecinos, activistas y miembros de la comunidad LGBT+.

Kimberly ‘La Más Preciosa’ será reconocida como ‘Reyna LGBT’ y encabezará las actividades del desfile en Miguel Hidalgo. CRÉDITO: (X/@kimberly_lamaspreciosa)

Significado y antecedentes del evento local

La Marcha del Orgullo LGBT+ en Miguel Hidalgo forma parte de un movimiento internacional que tiene sus raíces en los hechos del Stonewall Inn de Nueva York en 1969, considerados el punto de partida del activismo moderno por los derechos de la diversidad sexual.

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En México, las primeras manifestaciones de orgullo se realizaron en 1978 en la Ciudad de México, y desde entonces, la tradición ha crecido y se ha diversificado.

Las movilizaciones locales, como la de Miguel Hidalgo, han cobrado fuerza en los últimos años, permitiendo que más personas se sumen a la lucha por la igualdad desde sus propias comunidades.

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El evento de 2026 refuerza ese compromiso, abriendo espacios para la expresión, la convivencia y la reivindicación de los derechos.

La convocatoria para la marcha y el evento artístico ya circula en redes sociales, invitando a los habitantes de la alcaldía y zonas cercanas a sumarse a la celebración.

El comité organizador ha resaltado la importancia de mantener la seguridad y el respeto durante toda la jornada, así como de seguir las indicaciones oficiales para garantizar un desarrollo ordenado y festivo.