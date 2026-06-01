Citlalli Hernández y Salinas Pliego protagonizan nuevo choque en redes por crisis de desaparecidos

Citlalli Hernández respondió a Salinas Pliego tras sus publicaciones sobre desapariciones y una protesta en el evento de Sheinbaum.

La dirigente de Morena respondió al empresario luego de que compartiera mensajes sobre la crisis de desapariciones y una protesta realizada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, lanzó este domingo una serie de críticas contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de utilizar su influencia mediática para construir percepciones públicas y difundir mensajes de confrontación política.

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A través de la red social X, Hernández aseguró que el dueño de Grupo Salinas la bloqueó en la plataforma y afirmó que durante años ha recurrido a descalificaciones personales en lugar de debatir ideas.

Además, sostuvo que el empresario destina recursos a comunicadores, influencers y cuentas automatizadas para influir en la conversación pública.

Citlalli Hernández acusó a Ricardo Salinas Pliego de utilizar su influencia mediática para construir percepciones públicas y difundir confrontación política.

“Resulta que el traficante de influencias ya me bloqueó”, escribió la dirigente morenista en una publicación en la que también cuestionó el papel del empresario en el debate político nacional.

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Publicaciones sobre desaparecidos y críticas al Gobierno

La respuesta de Hernández se produjo después de que Salinas Pliego compartiera un mensaje en el que cuestionó al Gobierno federal por la situación de las personas desaparecidas en México.

En su publicación, el empresario señaló que miles de familias continúan buscando a un ser querido y sostuvo que las autoridades presumen avances mientras persisten problemas relacionados con seguridad y violencia.

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Citlalli Hernández acusó a Ricardo Salinas Pliego de influir en la opinión pública mediante comunicadores, influencers y cuentas automatizadas.

El mensaje fue acompañado por una publicación de la organización Mexicanos al Grito de Paz, grupo que este domingo realizó una protesta durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

La protesta durante el evento de Claudia Sheinbaum

Durante la concentración organizada con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la mandataria federal, integrantes de Mexicanos al Grito de Paz desplegaron una manta desde un edificio cercano al evento.

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En el mensaje se realizaron señalamientos contra Sheinbaum y contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Posteriormente, la organización difundió imágenes de la protesta a través de redes sociales, contenido que fue retomado por Salinas Pliego.

La protesta realizada durante el evento de Claudia Sheinbaum generó nuevas reacciones en el ámbito político. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Tras ello, Hernández respondió al empresario y afirmó que, si realmente existe preocupación por las familias de personas desaparecidas, podría utilizar sus espacios de comunicación para apoyar su búsqueda en lugar de promover contenidos que, desde su perspectiva, generan desinformación.

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Un conflicto que se remonta a 2023

Las diferencias entre Hernández y Salinas Pliego no son nuevas. Desde hace varios años ambos han protagonizado intercambios públicos relacionados con política, medios de comunicación y libertad de expresión.

El episodio más conocido ocurrió en 2023, cuando Hernández, entonces senadora, presentó una denuncia por presunta violencia política en razón de género derivada de publicaciones realizadas por el empresario en redes sociales.

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Un conflicto que se remonta a 2023 entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego volvió a escalar en redes sociales. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo)

Tras analizar el caso, el Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares para retirar diversos contenidos; sin embargo, la resolución fue posteriormente revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró que la autoridad electoral no tenía competencia para resolver el asunto en esos términos.

Principales diferencias entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego

Violencia política de género: Hernández acusó al empresario de emitir comentarios denigrantes relacionados con su apariencia física y peso.

Cumplimiento de medidas cautelares: La morenista ha señalado que ni Salinas Pliego ni la plataforma X retiraron los contenidos señalados tras la intervención de las autoridades electorales.

Libertad de expresión: El empresario ha defendido sus publicaciones argumentando que forman parte del debate público y del ejercicio de la libertad de expresión.

Diferencias ideológicas: Hernández ha vinculado las críticas del empresario con posiciones de derecha, mientras que Salinas Pliego mantiene una postura crítica hacia la Cuarta Transformación y sus principales figuras políticas.

* Señalamientos sobre empresas del Grupo Salinas: En distintos momentos han surgido acusaciones relacionadas con presuntos llamados a boicotear compañías vinculadas al empresario, señalamientos que Hernández ha rechazado.

Diferencias que han marcado la relación entre ambas figuras

Las publicaciones de este domingo se suman a una serie de intercambios públicos que Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego han protagonizado en los últimos años.

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Las diferencias entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego se han mantenido en el debate público desde hace varios años. | YouTube Morena

A lo largo de ese periodo, ambos han expresado posturas distintas sobre temas relacionados con la política nacional, el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y la libertad de expresión.

Aunque la respuesta de Hernández surgió tras las publicaciones difundidas por el empresario sobre la crisis de desapariciones y la protesta realizada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los antecedentes muestran que las diferencias entre ambos se han mantenido presentes en distintos momentos del debate público.

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