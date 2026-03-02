México

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

La carroza con el cuerpo del líder del CJNG partió de Funeraria La Paz bajo un fuerte operativo de fuerzas federales

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Con escolta militar, trasladaron los restos de “El Mencho” al panteón Recinto de la Paz en Zapopan. La carroza con el cuerpo del líder del CJNG partió de Funeraria La Paz bajo un fuerte operativo de fuerzas federales.

La mañana de este lunes, los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales y el Ejército mexicano, una semana después de su abatimiento en el municipio de Tapalpa.

¿Cómo fue el traslado?

La carroza blanca con los restos partió pasadas las 10 de la mañana de Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde la noche anterior se había llevado a cabo el velorio. Durante el recorrido, fue escoltada por unidades oficiales mientras helicópteros realizaban sobrevuelos constantes como parte de las labores de vigilancia.

Decenas de vehículos oficiales permanecieron desplegados en la zona. La circulación vehicular fue restringida entre las calles Ejido y Ramón López Velarde, permitiendo únicamente el acceso a residentes y vehículos vinculados al servicio funerario. Fuentes federales señalaron que el objetivo del dispositivo fue prevenir posibles actos violentos o intentos de acercamiento por parte de grupos rivales.

(Fotografía-Jalisco Rojo)
(Fotografía-Jalisco Rojo)

Un panteón con historia

El panteón Recinto de la Paz es un recinto funerario reconocido en la zona metropolitana de Guadalajara. Según El Financiero, en este panteón también descansan familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero así como otras figuras reconocidas de la región. Desde el viernes, elementos policiales habían desplegado un operativo en el lugar con vehículos Rhino —utilizados normalmente para el traslado de detenidos— y patrullas blindadas.

Asistencia de sus allegados de “El Mencho”

Según el Excelsior, quienes acudieron al sepelio se encontraba Laisha Michelle, hija de El Mencho, quien llegó en un Jeep junto a su esposo. La joven es señalada como expareja de Christian Ochoa, El Guacho, uno de los hombres de confianza del exlíder del CJNG, quien fue sentenciado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos.

Arreglo floral con forma de gallo

Al lugar también llegaron cientos de personas, muchas con el rostro cubierto. Entre los arreglos florales destacaron una corona con las siglas CJNG y un ramo con forma de gallo, símbolos vinculados a la organización. Las cintas con dedicatorias fueron retiradas por las autoridades. Las fuerzas de seguridad impidieron que los vehículos permanecieran estacionados en los alrededores del cementerio como medida preventiva ante posibles acciones de grupos rivales.

(Fotografía-Jalisco Rojo)
(Fotografía-Jalisco Rojo)

Entrega del cuerpo por las autoridades

Recordemos que el cuerpo de Oseguera Cervantes ya había sido entregado el sábado 28 de febrero por la Fiscalía General de la República a los representantes legales de su familia en la Ciudad de México. “El Mencho” murió el domingo 22 de febrero durante un operativo del Ejército en el municipio de Tapalpa, al sur de Jalisco, mientras era trasladado a un hospital en la capital del país.

Temas Relacionados

El MenchoNarco en MéxicoCJNGSeguridadNarcotráfico en MéxicoTraslado funerarioZapopanRecinto de la PazNarcotráficoFuneraria La PazSeguridad federalEjército mexicanomexico-noticias

Más Noticias

Agua de jícama: cómo preparar la bebida para obtener un efecto depurativo contra los cálculos renales

Este tubérculo, conocido por su sabor suave y fresco, ofrece propiedades que favorecen la desintoxicación del organismo

Agua de jícama: cómo preparar

Beca Rita Cetina 2026: alumnos de primaria ya pueden registrarse en línea para recibir el apoyo; solo deben cumplir con estos requisitos

El programa federal otorgará recursos anuales por estudiante a hogares con niñas y niños inscritos en planteles públicos; el trámite se realiza por internet durante marzo

Beca Rita Cetina 2026: alumnos

El mejor aceite anti varices que ayuda a ocultarlas y mejora la circulación aliviando molestias

Entre las complicaciones posibles por no tratar a tiempo las várices se encuentran flebitis, úlceras o incluso trombosis venosa

El mejor aceite anti varices

Rico en fibra y antioxidantes: el maracuyá se posiciona como aliado clave para la salud intestinal

Con vitaminas, fibra y antioxidantes, esta fruta se convierte en un recurso natural para cuidar la digestión y reforzar las defensas del organismo

Rico en fibra y antioxidantes:

Descubre la grandeza de México a través de esta foto del día

El INAH se encarga de seleccionar todos los días una imagen que retrata la belleza y riqueza cultural del país

Descubre la grandeza de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR analiza la desinformación en

FGR analiza la desinformación en operativos contra ‘El Mencho’

Capturan a “El Congo”, operador regional de una célula del CJNG e implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

CJNG y el mercurio: la red de minería ilegal que envenena la Amazonía desde Querétaro

Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Cambios y sorpresas en el

Cambios y sorpresas en el doblaje español de ‘Scary Movie 6’: ¿regresaron los originales como Alfonso Obregón?

Bypass gástrico: qué es la cirugía que marcó los problemas de salud de Gomita y Kelly Osbourne

La Virgen de Guadalupe, mariachis y más referencias que Bruno Mars usó sobre México en su nuevo videoclip

Fuegos artificiales sobre la Torre Latinoamericana marcan el final del concierto de Shakira ante miles en el Zócalo

Lety Calderón recuerda el día que “El Tigre” le dio permiso de partirle “su madre” a una consagrada actriz

DEPORTES

Aquivaldo Mosquera llega a la

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol