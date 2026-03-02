Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

(Infobae-Itzallana)

Con escolta militar, trasladaron los restos de “El Mencho” al panteón Recinto de la Paz en Zapopan. La carroza con el cuerpo del líder del CJNG partió de Funeraria La Paz bajo un fuerte operativo de fuerzas federales.

La mañana de este lunes, los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales y el Ejército mexicano, una semana después de su abatimiento en el municipio de Tapalpa.

¿Cómo fue el traslado?

La carroza blanca con los restos partió pasadas las 10 de la mañana de Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde la noche anterior se había llevado a cabo el velorio. Durante el recorrido, fue escoltada por unidades oficiales mientras helicópteros realizaban sobrevuelos constantes como parte de las labores de vigilancia.

Decenas de vehículos oficiales permanecieron desplegados en la zona. La circulación vehicular fue restringida entre las calles Ejido y Ramón López Velarde, permitiendo únicamente el acceso a residentes y vehículos vinculados al servicio funerario. Fuentes federales señalaron que el objetivo del dispositivo fue prevenir posibles actos violentos o intentos de acercamiento por parte de grupos rivales.

(Fotografía-Jalisco Rojo)

Un panteón con historia

El panteón Recinto de la Paz es un recinto funerario reconocido en la zona metropolitana de Guadalajara. Según El Financiero, en este panteón también descansan familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero así como otras figuras reconocidas de la región. Desde el viernes, elementos policiales habían desplegado un operativo en el lugar con vehículos Rhino —utilizados normalmente para el traslado de detenidos— y patrullas blindadas.

Asistencia de sus allegados de “El Mencho”

Según el Excelsior, quienes acudieron al sepelio se encontraba Laisha Michelle, hija de El Mencho, quien llegó en un Jeep junto a su esposo. La joven es señalada como expareja de Christian Ochoa, El Guacho, uno de los hombres de confianza del exlíder del CJNG, quien fue sentenciado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos.

Arreglo floral con forma de gallo

Al lugar también llegaron cientos de personas, muchas con el rostro cubierto. Entre los arreglos florales destacaron una corona con las siglas CJNG y un ramo con forma de gallo, símbolos vinculados a la organización. Las cintas con dedicatorias fueron retiradas por las autoridades. Las fuerzas de seguridad impidieron que los vehículos permanecieran estacionados en los alrededores del cementerio como medida preventiva ante posibles acciones de grupos rivales.

(Fotografía-Jalisco Rojo)

Entrega del cuerpo por las autoridades

Recordemos que el cuerpo de Oseguera Cervantes ya había sido entregado el sábado 28 de febrero por la Fiscalía General de la República a los representantes legales de su familia en la Ciudad de México. “El Mencho” murió el domingo 22 de febrero durante un operativo del Ejército en el municipio de Tapalpa, al sur de Jalisco, mientras era trasladado a un hospital en la capital del país.