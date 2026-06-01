México

Llanto de Kenia Os en pleno escenario desata rumores de ruptura con Peso Pluma

La presentación de la sinaloense encendió las especulaciones en redes. Mientras algunos relacionan sus lágrimas con una ruptura, otros aseguran que solo se emocionó por su carrera y el respaldo del público regiomontano

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La cantante desató especulaciones de ruptura

Las lágrimas de Kenia OS durante un concierto en Monterrey reactivan rumores sobre una posible ruptura con Peso Pluma, aunque hasta ahora ninguno de los dos artistas ha confirmado una separación y la propia cantante desmintió versiones similares en abril de 2026.

Videos del show, que circularon en redes sociales, muestran a la intérprete sinaloense visiblemente conmovida mientras canta algunos de los temas más emotivos de su repertorio.

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La reacción en línea surgió después de que se viralizaron grabaciones en las que la cantante intenta contener el llanto y por momentos termina desbordada frente a miles de asistentes. A partir de esas imágenes, un sector de sus seguidores vinculó el momento con una supuesta crisis sentimental.

Otros usuarios sostuvieron una lectura distinta y relacionaron la escena con el momento profesional que atraviesa la artista por el impulso de su gira Tour K23 y los proyectos que ha consolidado en meses recientes.

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Kenia OS sonríe en el escenario, vistiendo un conjunto de lencería roja brillante y una capa a juego, con un micrófono en mano. El fondo es una pantalla oscura con luces azules y blancas
Las lágrimas de Kenia OS en su concierto de Monterrey reactivan los rumores de ruptura con Peso Pluma, pese a la ausencia de confirmación oficial (Merary Nuñez)

Entre esos mensajes apareció una defensa directa a la cantante: “Ya empezaron a especular XD. Dejen que la nena exprese sus sentimientos, no se hundan ustedes en cosas que no son”.

Kenia OS no ha confirmado una ruptura con Peso Pluma

Hasta el momento, ni Kenia OS ni Peso Pluma han hecho declaraciones sobre los rumores que comenzaron tras la presentación. Ese silencio es el punto central de la conversación: no existe una confirmación oficial que respalde la versión de una separación.

La propia relación ya había enfrentado versiones de ruptura antes. En abril de 2026 Kenia OS desmintió esos señalamientos y recalcó que el noviazgo seguía estable, aunque también reconoció que las agendas de trabajo y las giras complican la convivencia.

Las especulaciones sobre una crisis sentimental entre Kenia OS y Peso Pluma resurgen, aunque la cantante desmintió versiones similares en abril de 2026 (Instagram/ @pesopluma)
Las especulaciones sobre una crisis sentimental entre Kenia OS y Peso Pluma resurgen, aunque la cantante desmintió versiones similares en abril de 2026 (Instagram/ @pesopluma)

Para parte de sus admiradores, el llanto tendría relación con la emoción de presentarse ante recintos llenos, recibir el respaldo constante de sus fans y vivir una etapa de crecimiento profesional. Bajo esa lectura, el momento en el escenario no apunta a una crisis amorosa, sino a una descarga emocional ligada a su carrera.

La relación se hizo pública en enero de 2025

Kenia OS y Peso Pluma se conocen durante su colaboración en “Tommy & Pamela” en 2024. Al inicio el vínculo fue profesional, pero después de interactuar en redes sociales y convivir por ese proyecto comenzaron a salir y formalizaron su noviazgo.

La relación se hizo pública durante la Pegasus World Cup en Estados Unidos en enero de 2025. Más adelante, la pareja apareció en el Super Bowl de ese año, en el juego entre las Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Ni Kenia OS ni Peso Pluma han hecho declaraciones sobre una posible separación, manteniendo el tema en la incertidumbre (RS)
Ni Kenia OS ni Peso Pluma han hecho declaraciones sobre una posible separación, manteniendo el tema en la incertidumbre (RS)

Desde entonces, ambos compartieron momentos personales y actividades públicas en ciudades como Nueva York, además de mostrar cercanía en redes sociales y en eventos benéficos. En febrero de 2026 cumplieron un año de noviazgo.

La cantante también explicó en entrevistas que ambos decidieron no trabajar juntos en nuevos proyectos musicales para proteger su vida personal. Su postura es mantener la relación fuera del ámbito profesional y priorizar el crecimiento individual de cada uno.

Kenia OS también expresó que esa relación le permitió conocer y admirar la disciplina y la pasión artística de Peso Pluma. Ambos afirman que cuidan su vínculo y que buscan mantenerlo en privado ante la presión constante de fanáticos y prensa.

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