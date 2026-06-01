‘No hay lugar en este país’, documental sobre la violencia y la justicia en México, será la Ópera Prima de la autora Brenda Navarro

Reconocida por novelas como Casas Vacías y Cenizas en la boca, Brenda Navarro dará el salto a la dirección cinematográfica con su primera película documental. Foto: Especial

La escritora mexicana Brenda Navarro, autora de las aclamadas novelas Casas Vacías y Cenizas en la boca, debutará como directora de cine con el documental No hay lugar en este país, un proyecto que abordará temas como la violencia en México, las desapariciones de personas y la búsqueda de justicia para las víctimas.

La producción estará a cargo de Mandarina Cine, encabezada por Carlos Hernández Vázquez y Gabriela Gavica, en colaboración con Cacerola Films, de la reconocida productora Laura Imperiale.

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El documental será codirigido por Navarro y la periodista, escritora y documentalista mexicana Daniela Rea, quien cuenta con una amplia trayectoria en trabajos relacionados con derechos humanos e investigación social.

¿De qué trata el documental?

El documental “No hay lugar en este país” es un estudio sobre conceptos como la violencia, la figura de la víctima y el victimario, así como las dificultades para alcanzar justicia en México.

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Brenda Navarro

El proyecto tiene su origen en un taller literario impartido durante la pandemia por la propia Navarro, donde participaron familiares de personas desaparecidas. A través de ejercicios de memoria, las y los participantes recuperaron las historias de sus seres queridos ausentes y reflexionaron sobre los obstáculos que enfrentan en su búsqueda de verdad y justicia.

De ese trabajo surgió un libro homónimo editado por Fundar a principios de 2024, que ahora servirá como base para la adaptación documental.

Debut en el cine

Con este proyecto, Brenda Navarro realizará su primera incursión detrás de la cámara. La escritora se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en español gracias a novelas como Casas Vacías y Cenizas en la boca.

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Esta última obra fue llevada al cine por el actor y director mexicano Diego Luna, cuya adaptación tuvo su estreno internacional durante la edición 79 del Festival de Cannes.

Daniela Rea regresa al documental

Para Daniela Rea, este será su segundo trabajo en un largometraje documental. En 2017 presentó No sucumbió la eternidad en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en Ambulante.

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Daniela Rea en la firma de "Fruto", después de su presentación oficial al público.

Rea es reconocida por su trabajo periodístico enfocado en derechos humanos y conflictos sociales. Entre sus publicaciones destacan los libros Fruto, Nadie les pidió perdón y La Tropa. Por qué mata un soldado. Además, ha colaborado como investigadora en documentales como Una Jauría llamada Ernesto y Anatomía del Mal, del realizador Everardo González.

Guanajuato, lugar central en la historia

La producción contará con la experiencia de Laura Imperiale, quien acumula más de 25 años de trayectoria en la industria cinematográfica y ha participado en proyectos como El coronel no tiene quien le escriba y El crimen del padre Amaro.

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El documental pondrá especial atención en el estado de Guanajuato, entidad de origen tanto de Carlos Hernández Vázquez como de Daniela Rea, originarios de Celaya e Irapuato, respectivamente.

¿Cuándo se estrenará la cinta?

De acuerdo con los productores, el rodaje comenzará durante el verano de 2026 y se prevé que concluya su proceso de producción para estrenarse a finales de 2027.

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La película buscará abrir una reflexión sobre la violencia en México, las desapariciones y los desafíos que enfrentan miles de familias para acceder a la justicia, a partir de testimonios y experiencias reales que surgieron de un ejercicio colectivo de memoria.