Estos son los desconocidos riesgos a la salud de adquirir fauna silvestre sin documentación, según la Profepa

La Profepa exhorta a la ciudadanía a informarse y actuar con responsabilidad ante la compra de fauna silvestre o exótica en Animalia Primavera 2026 en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de ser una actividad ilegal que causan gran daño a los animales, el tráfico de especies silvestres puede ser un problema de salud para quienes compran este tipo de especies.

Y es que al no pasar por la regulación requerida y los cuidados exigidos por la ley para las especies, estas pueden ser portadoras de un gran número de enfermedades que pueden pasar de animales a humanos y convertirse en un problema de salud pública.

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Es por esta razón que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió una alerta a la ciudadanía en la cual exhorta a actuar con responsabilidad, legalidad e información antes de comprar fauna silvestre o exótica.

La alerta fue emitida debido a la realización de Animalia Primavera 2026 la cual suele llevarse a cabo a finales de mayo en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

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La dependencia advierte que el comercio ilegal de fauna silvestre es un delito federal y que quienes tengan ejemplares de fauna exótica como mascota o animal de compañía deben contar con autorización expresa de la Semarnat.

Según la Profepa, la Ley General de Vida Silvestre obliga a cualquier propietario o poseedor a contar con documentación válida que acredite la legal procedencia del ejemplar, además de un sistema de marcaje.

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La tenencia sin papeles, con alteraciones, inconsistencias o duplicidad de datos que no correspondan plenamente al animal adquirido puede derivar en procedimientos administrativos, aseguramiento de ejemplares y responsabilidades legales.

El organismo también señala que el manejo de ejemplares exóticos solo puede realizarse en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la población y el trato digno y respetuoso hacia los animales.

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Informarse es clave para cuidar la salud, cumplir la ley y proteger la biodiversidad antes de decidirse por una especie no convencional(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos a la salud de adquirir fauna silvestre sin documentación, según Profepa

Según la Profepa, adquirir fauna silvestre sin documentación conlleva varios riesgos a la salud, tanto para las personas como para el entorno. Entre los principales riesgos se encuentran:

Transmisión de enfermedades zoonóticas: Los animales silvestres pueden portar virus, bacterias y parásitos que se transmiten a los humanos, como salmonella, rabia, fiebre hemorrágica o parásitos intestinales, entre otros.

Falta de control sanitario: Al no contar con documentación ni revisión veterinaria, es imposible garantizar que los ejemplares estén libres de agentes patógenos.

Condiciones inadecuadas de manejo: Muchas especies requieren cuidados muy específicos de alimentación, espacio y temperatura. La falta de conocimientos y recursos adecuados puede provocar estrés, enfermedades y conductas agresivas en los animales, que incrementan el riesgo de accidentes y contagios.

Riesgo para la seguridad pública: Algunos ejemplares de fauna silvestre pueden ser peligrosos si no se manejan correctamente y pueden causar lesiones graves a personas.

Fomento del tráfico ilegal: Comprar animales sin documentación promueve las cadenas de comercio ilegal, lo que incrementa la extracción de ejemplares de la naturaleza y pone en riesgo la conservación de especies y ecosistemas.

La manipulación inadecuada de fauna silvestre puede aumentar el riesgo de contagios de enfermedades graves a los humanos.

La Profepa sostiene que la compra irresponsable de fauna ilegal fomenta cadenas de comercio que afectan el bienestar animal, incentivan la extracción de ejemplares de sus ecosistemas y representan un riesgo para la conservación de la biodiversidad.

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En su llamado, la dependencia pide informarse antes de adquirir cualquier ejemplar y recuerda: “No compres problemas; no compres sufrimiento. La vida silvestre pertenece a la naturaleza, no a una casa”.