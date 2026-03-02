México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

El programa de los lunes enfrenta a rojos y azules por el refugio

(Captura de pantalla Exatlón México
(Captura de pantalla Exatlón México Facebook)

La batalla por la Villa 360 marca un punto de inflexión en la semana 23 de Exatlón México, con los equipos Azul y Rojo en plena pugna por el control de uno de los premios más codiciados: la comodidad, el descanso y la ventaja estratégica para el resto de la competencia.

En la víspera de la definición, la mayoría de las apuestas y comentarios de aficionados favorecen al Equipo Azul como favorito para quedarse con la Villa 360, dada su estabilidad reciente y el golpe anímico sufrido por los Rojos.

Sin embargo, el historial de sorpresas y remontadas en la competencia obliga a no descartar a los Rojos, quienes han sabido reponerse en situaciones límite.

(Facebook/ExatlonMx)
(Facebook/ExatlonMx)

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Azul

  • Ernesto Cázares
  • Katia Gallegos
  • Doris del Moral
  • Koke Guerrero
  • Valery Carranza
  • Natali Brito
  • Adrián Leo
  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas

Equipo Rojo

  • Jazmín Hernández
  • César Villaluz
  • Mati Álvarez
  • Mario “Mono” Osuna
  • Benyamin Saracho
  • Karol Rojas
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
Ella Bucio fue eliminada (FB/ExatlonMx)
Ella Bucio fue eliminada (FB/ExatlonMx)

Cómo llegan Azules y Rojos al duelo por la Villa 360

La reciente eliminación de Ella Bucio —campeona mundial de parkour y pilar de los Rojos— alteró radicalmente la dinámica interna del equipo rojo.

La salida de una atleta tan constante y fuerte dejó a la escuadra reorganizándose y con el ánimo resentido, especialmente para figuras como Humberto Noriega, quien se mostró visiblemente afectado por la baja.

A pesar de ese golpe, la escuadra Roja ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de sobreponerse ante la adversidad, por lo que su garra deportiva podría ser un factor en el resultado.

En contraste, el Equipo Azul llega con una racha más estable y un historial de dominio en varias semanas previas.

Los Azules no solo conservan la ventaja de residir actualmente en la Villa 360 —lo que implica mejor descanso y recuperación—, sino que también mantienen la moral alta y una estructura de equipo sólida.

No obstante, los integrantes son conscientes de que el exceso de confianza puede jugarles en contra, especialmente cuando los rivales llegan heridos, pero con ganas de revancha.

Qué es la Villa 360

La Villa 360 ha evolucionado hasta convertirse en el símbolo máximo de autoridad y control dentro de Exatlón México.

Quienes logran quedarse con ella no solo disfrutan de mejores condiciones físicas, sino que también envían un mensaje contundente al equipo rival.

Además del confort, la victoria aporta un impulso anímico en la antesala de pruebas de supervivencia y duelos eliminatorios.

Durante el capítulo reciente, los Azules se mostraron determinados a defender su posición y aprovechar la oportunidad de consolidar su liderazgo, mientras que los Rojos intentaron recomponerse tras la pérdida de una figura clave.

La competencia se mantuvo abierta y tensa, con enfrentamientos individuales de alto nivel, como los duelos en la zona de tiro y los match point decisivos que han resultado determinantes en jornadas anteriores.

¿Qué tan confiables son los spoilers?

A pesar de la proliferación de rumores y filtraciones en redes sociales y foros de seguidores, la información definitiva sobre el equipo ganador solo se confirma en la transmisión en vivo de Azteca Uno o la app oficial de TV Azteca.

Las predicciones suelen basarse en tendencias, antecedentes de rendimiento y el momento anímico de cada equipo, pero la producción ha logrado mantener en secreto los detalles clave hasta el momento de la emisión.

Dónde ver Exatlón México

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

