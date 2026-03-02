México

El cine de Aki Kaurismäki llega a la Cineteca Nacional: programación, fechas y películas

La retrospectiva dedicada al director finlandés Cineteca Nacional reúne 18 largometrajes esenciales de su filmografía, con funciones del 3 al 22 de marzo y una extensión especial en la Cineteca Chapultepec

Guardar
La retrospectiva dedicada al director
La retrospectiva dedicada al director finlandés Cineteca Nacional reúne 18 largometrajes esenciales de su filmografía, con funciones del 3 al 22 de marzo y una extensión especial en la Cineteca Chapultepec. (Secretaría de Cultura del Gobierno de México)

La Cineteca Nacional de México presenta una retrospectiva integral dedicada a la filmografía de Aki Kaurismäki, referente del cine europeo contemporáneo, en un ciclo que se desarrolla del 3 al 22 de marzo de 2026. La muestra, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de Finlandia, la Finnish Film Foundation y el Instituto Iberoamericano de Finlandia, incluye funciones especiales en la sede de Cineteca Nacional Chapultepec del 27 al 29 de marzo.

El universo de Kaurismäki: estilo, humor y compromiso del famoso cineasta

Desde sus inicios en la década de los ochenta, Aki Kaurismäki ha construido una obra singular, reconocida por su estilo minimalista, planos fijos, diálogos breves y un humor seco que define cada una de sus películas. La elección de una narrativa depurada y austera no responde solo a una estética, sino a una postura ética y política que desplaza la mirada hacia los márgenes sociales. Kaurismäki centra su atención en personajes desplazados, obreros, inmigrantes y desempleados, figuras casi ausentes del cine comercial, a quienes dota de dignidad y profundidad.

El ciclo programado por la Cineteca Nacional recorre todas las etapas creativas del realizador, desde sus primeras adaptaciones literarias hasta sus obras más recientes. La filmografía de Kaurismäki dialoga en igualdad con la tradición de cineastas europeos como Robert Bresson o Jacques Tati, y mantiene una coherencia temática centrada en la solidaridad, la resistencia y la observación de la vida cotidiana.

El ciclo, una colaboración entre
El ciclo, una colaboración entre instituciones mexicanas y finlandesas, permite al público mexicano redescubrir la mirada única de Kaurismäki sobre la dignidad y la resistencia de los sectores marginados. (Secretaría de Cultura del Gobierno de México)

Retrospectiva del cineasta finlandés en México

La organización de este ciclo representa una colaboración entre instituciones mexicanas y finlandesas, con el objetivo de acercar a nuevos públicos una de las miradas más personales del cine contemporáneo. La presencia de la Finnish Film Foundation y la participación de Mirada Distribución han permitido gestionar copias restauradas y materiales inéditos en México. Según los organizadores, la retrospectiva incluye títulos considerados clásicos internacionales y películas fundamentales para comprender las transformaciones sociales y culturales de Finlandia en las últimas décadas.

La muestra está compuesta por dieciocho largometrajes, que abarcan desde 1983 hasta 2023. El público podrá acceder a funciones de los siguientes títulos:

  • Crimen y castigo (1983)
  • Sindicato de calamares (1985)
  • Sombras en el paraíso (1986)
  • Hamlet en los negocios (1987)
  • Ariel (1988)
  • Los Vaqueros de Leningrado van a América (1989)
  • Contraté un asesino (1990)
  • La muchacha de la fábrica de cerillos (1990)
  • La vida de bohemia (1992)
  • Los Vaqueros de Leningrado conocen a Moisés (1994)
  • Cuida tu mascada, Tatiana (1994)
  • Nubes pasajeras (1996)
  • Juha (1999)
  • Un hombre sin pasado (2002)
  • Luces al atardecer (2006)
  • Le Havre: el puerto de la esperanza (2011)
  • El otro lado de la esperanza (2017)
  • Hojas de otoño (2023)
La muestra recorre cuatro décadas
La muestra recorre cuatro décadas de cine a través de títulos emblemáticos como “Sindicato de calamares”, “La muchacha de la fábrica de cerillos” y la reciente “Hojas de otoño”. (Secretaría de Cultura del Gobierno de México)

La Cineteca Nacional ha anunciado que los horarios y la venta de boletos estarán disponibles en su sitio web oficial y redes sociales. El ciclo constituye una oportunidad para acceder en pantalla grande a una obra que ha influido en generaciones de realizadores y espectadores.

Temas Relacionados

Aki KaurismäkiCineteca NacionalCineteca Nacional ChapultepecCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.2 en Sayula de Alemán

El temblor ocurrió a las 2:48 horas, a una distancia de 44 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 134.5 km

Temblor en Veracruz: se registra

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

La cantante barranquillera cerró su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” con un concierto inolvidable, marcado por fuegos artificiales, cambios de vestuario y una ola de emociones desbordadas

El emotivo adiós de Shakira

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Sigue el minuto a minuto del mega espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá este domingo 1 de marzo

Shakira en el Zócalo de

Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

La cantante colombiana regresó al emblemático recinto tras casi dos décadas, en un concierto que combinó nostalgia, estrenos y un mensaje de fuerza para sus seguidores

Fotos de Shakira en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detenciones, narconómina y la causa

Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

Fueron vinculados a proceso “El Kaoz” y Alan “N”, ambos involucrados en el asesinato del Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Shakira

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

Shakira en el Zócalo 2026: setlist completo del histórico concierto en CDMX

“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027