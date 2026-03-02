El cine de Aki Kaurismäki llega a la Cineteca Nacional: programación, fechas y películas

La retrospectiva dedicada al director finlandés Cineteca Nacional reúne 18 largometrajes esenciales de su filmografía, con funciones del 3 al 22 de marzo y una extensión especial en la Cineteca Chapultepec. (Secretaría de Cultura del Gobierno de México)

La Cineteca Nacional de México presenta una retrospectiva integral dedicada a la filmografía de Aki Kaurismäki, referente del cine europeo contemporáneo, en un ciclo que se desarrolla del 3 al 22 de marzo de 2026. La muestra, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de Finlandia, la Finnish Film Foundation y el Instituto Iberoamericano de Finlandia, incluye funciones especiales en la sede de Cineteca Nacional Chapultepec del 27 al 29 de marzo.

El universo de Kaurismäki: estilo, humor y compromiso del famoso cineasta

Desde sus inicios en la década de los ochenta, Aki Kaurismäki ha construido una obra singular, reconocida por su estilo minimalista, planos fijos, diálogos breves y un humor seco que define cada una de sus películas. La elección de una narrativa depurada y austera no responde solo a una estética, sino a una postura ética y política que desplaza la mirada hacia los márgenes sociales. Kaurismäki centra su atención en personajes desplazados, obreros, inmigrantes y desempleados, figuras casi ausentes del cine comercial, a quienes dota de dignidad y profundidad.

El ciclo programado por la Cineteca Nacional recorre todas las etapas creativas del realizador, desde sus primeras adaptaciones literarias hasta sus obras más recientes. La filmografía de Kaurismäki dialoga en igualdad con la tradición de cineastas europeos como Robert Bresson o Jacques Tati, y mantiene una coherencia temática centrada en la solidaridad, la resistencia y la observación de la vida cotidiana.

El ciclo, una colaboración entre instituciones mexicanas y finlandesas, permite al público mexicano redescubrir la mirada única de Kaurismäki sobre la dignidad y la resistencia de los sectores marginados. (Secretaría de Cultura del Gobierno de México)

Retrospectiva del cineasta finlandés en México

La organización de este ciclo representa una colaboración entre instituciones mexicanas y finlandesas, con el objetivo de acercar a nuevos públicos una de las miradas más personales del cine contemporáneo. La presencia de la Finnish Film Foundation y la participación de Mirada Distribución han permitido gestionar copias restauradas y materiales inéditos en México. Según los organizadores, la retrospectiva incluye títulos considerados clásicos internacionales y películas fundamentales para comprender las transformaciones sociales y culturales de Finlandia en las últimas décadas.

La muestra está compuesta por dieciocho largometrajes, que abarcan desde 1983 hasta 2023. El público podrá acceder a funciones de los siguientes títulos:

Crimen y castigo (1983)

Sindicato de calamares (1985)

Sombras en el paraíso (1986)

Hamlet en los negocios (1987)

Ariel (1988)

Los Vaqueros de Leningrado van a América (1989)

Contraté un asesino (1990)

La muchacha de la fábrica de cerillos (1990)

La vida de bohemia (1992)

Los Vaqueros de Leningrado conocen a Moisés (1994)

Cuida tu mascada, Tatiana (1994)

Nubes pasajeras (1996)

Juha (1999)

Un hombre sin pasado (2002)

Luces al atardecer (2006)

Le Havre: el puerto de la esperanza (2011)

El otro lado de la esperanza (2017)

Hojas de otoño (2023)

La muestra recorre cuatro décadas de cine a través de títulos emblemáticos como “Sindicato de calamares”, “La muchacha de la fábrica de cerillos” y la reciente “Hojas de otoño”. (Secretaría de Cultura del Gobierno de México)

La Cineteca Nacional ha anunciado que los horarios y la venta de boletos estarán disponibles en su sitio web oficial y redes sociales. El ciclo constituye una oportunidad para acceder en pantalla grande a una obra que ha influido en generaciones de realizadores y espectadores.