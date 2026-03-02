Difunden imágenes de Adán Augusto López, de Morena, en hotel de Cancún

El senador de Morena fue visto junto a su esposa en uno de los resorts más exclusivos de la región, generando controversia política. (Captura de pantalla)

La presencia de Adán Augusto López en el hotel Nizuc Resort & Spa de Cancún, acompañado por su esposa este fin de semana, ha generado controversia sobre la coherencia entre la política de austeridad promovida por Morena y las acciones de sus altos representantes. El episodio fue documentado en un video publicado por Político MX, donde se observa al legislador en el restaurante del resort.

El hecho es relevante porque exhibe la contradicción entre el discurso oficial de austeridad de Morena y la conducta de uno de sus senadores más visibles. La estadía de Adán Augusto en un hotel de lujo en Cancún reaviva el debate público acerca de la congruencia entre los principios políticos y las prácticas personales de quienes ocupan responsabilidades de gobierno.

El Nizuc Resort & Spa ofrece suites con alberca privada y playas exclusivas, con tarifas que alcanzan hasta 6 mil 817 dólares por noche. Crédito: X/@politicomx Captura de pantalla

Durante su permanencia en el Nizuc Resort & Spa, Adán Augusto fue visto junto a su esposa, de acuerdo con Político MX. Este establecimiento es reconocido como uno de los más exclusivos de la región de Cancún, ofreciendo suites con albercas privadas, playa exclusiva y una amplia gama de servicios de alta gama. Las habitaciones en el complejo tienen precios que inician en 593 dólares por noche y alcanzan los 6 mil 817 dólares por noche en las suites más lujosas, los precios en pesos mexicanos son 10 mil 211 y 117 mil 385 respectivamente.

La lista de actividades disponibles para los huéspedes del Nizuc Resort & Spa incluye deportes acuáticos como snorkel y kayaks, paseos en yate, tenis, yoga, catas de vinos selectos y clases de sushi.

Acusan a Adán Augusto López de negociar la gubernatura de Chihuahua

Adán Augusto López ha enfrentado críticas por supuestos pactos para beneficiar a Andrea Chávez, según declaraciones de la senadora Lilly Téllez. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El caso se suma a una serie de polémicas que han rodeado a Adán Augusto López en fechas recientes. Tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el legislador ha sido señalado por la senadora del PAN Lilly Téllez de haber pactado ese movimiento a cambio de facilitar la candidatura de Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua.

Téllez calificó el presunto acuerdo como un “insulto para México” y criticó la forma en que, de acuerdo con su versión, se intercambian posiciones dentro del partido en el poder. Añadió que estas prácticas representan una falta de respeto hacia los ciudadanos y pidió que Adán Augusto comparezca ante la justicia por supuestas irregularidades.

Por otra parte, Adán Augusto López defendió públicamente a la senadora Andrea Chávez, afirmando que será candidata y “gobernadora del estado de Chihuahua”. El legislador desestimó las acusaciones en contra de la morenista y las llamó “infundios y denostaciones”.

Respecto a las acusaciones que ha sufrido por irregularidades, Adán Augusto López las llamó “mentiras” y que: “A mí, las mentiras me tienen sin cuidado”.

Adán Augusto López desestimó los señalamientos que lo relacionan con el grupo criminal La Barredora, afirmando que las acusaciones no afectan su imagen y reiteró su disposición a comparecer ante las autoridades en caso de que se inicie una investigación formal. En ese contexto, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente la ausencia de procedimientos en su contra.