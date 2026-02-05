Adán Augusto López habría pactado candidatura para Andrea Chávez, asegura Lilly Téllez

Lilly Téllez se lanzó contra Adán Augusto López por afirmar que Andrea Chávez será gobernadora de Chihuahua en 2027.

Luego de que el senador de Morena, Adán Augusto López, lanzara comentarios acerca de quién podría llegar a ser gobernadora de Chihuahua en 2027, este 4 de febrero de 2026 la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que el tabasqueño habría pactado su salida como coordinador de partido en la Cámara alta.

Declaraciones de Adán Augusto López son un “insulto para México”

Lilly Téllez, durante una entrevista para medios realizada en el Senado de la República, calificó como “un insulto para México” el acuerdo que, según sus declaraciones, implicaría que Adán Augusto López dejaría la coordinación del grupo parlamentario a cambio de otorgar la candidatura para Andrea Chávez en Chihuahua.

Téllez afirmó que esta acción constituye una falta de respeto tanto para los ciudadanos de Chihuahua como para todos los mexicanos, al intercambiar candidaturas de esta manera.

La senadora señaló que la supuesta amenaza de Adán Augusto López, al asegurar que Andrea Chávez resultará ganadora en Chihuahua, demuestra que se estarían preparando mecanismos irregulares, incluyendo “todos los negocios ilícitos que tiene para meter dinero sucio a esa elección”.

Téllez calificó esta situación como muy grave y sostuvo que el exsecretario de Seguridad no debería ocupar un escaño en el Senado. Finalmente, declaró que el funcionario “debe ser presentado ante la justicia”.

Andrea Chávez podría ser gobernadora de Chihuahua

El día de ayer, 3 de febrero, el senador de Morena aseguró que su relevo en la coordinación de la bancada en el Senado se realizó sin sobresaltos internos, el ahora excoordinador comentó que tanto Ignacio Mier, quien asumió el cargo, como Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, estaban al tanto de su decisión desde la mañana del domingo.

Sostiene que acudirá con las autoridades en caso de que sea requerido por las mismas. (Youtube/Canal del Congreso México)

Ante cuestionamientos sobre el impacto que este movimiento podría tener en figuras cercanas, como la senadora Andrea Chávez, el propio Adán Augusto López abordó la situación de manera directa. Destacó que la legisladora ha sido blanco de “infundios y denostaciones” en el marco de su aspiración a la gubernatura de Chihuahua.

Desde la perspectiva del senador, la estrategia de “inundar las redes” con notas negativas no logrará su cometido. En sus palabras, “la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua”, reafirmando la confianza en su compañera y subrayando que el estado “ya se merece un buen gobierno”.

La postura de Adán Augusto López evidencia el respaldo interno hacia la candidatura de Andrea Chávez dentro de MORENA, pese a los intentos de algunos sectores por desalentar su avance con campañas de descrédito.

El tabasqueño declaró que las acusaciones basadas en “mentiras” no le afectan. “A mí, las mentiras, por eso se los dije la otra vez, a mí me tienen sin cuidado”, afirmó.