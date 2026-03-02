Descubre la grandeza de México a través de esta foto del día

Hay aspectos culturales de México que cambian de región a región. (INAH)

La fotografía es una herramienta poderosa para explorar el mundo que nos rodea. Al capturar estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas, podemos apreciar la belleza y el sentido estético en un momento suspendido en el tiempo.

Incluso en medio de la monotonía, una imagen de un rincón de México puede ser entretenida y nos permite aprender algo nuevo que podríamos compartir en reuniones.

La imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), nos invita a reflexionar sobre la creatividad humana y la belleza que se localiza en nuestro país. Sin más retrasos, aquí está la imagen del día.

Ex Convento de Santo Domingo de Yanhuitlán

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Melitón Tapia, INAH.)"

El Ex Convento de Santo Domingo de Yanhuitlán se manifiesta como un testigo de las transformaciones que definieron la Mixteca Alta de Oaxaca en el siglo XVI y más allá. En este espacio las fuerzas sociales, económicas y espirituales de entonces se anudan con las formas de comprender el mundo.

Su arquitectura monumental, iniciada en medio de resistencias y negociaciones entre líderes locales y la orden dominica, remite a un proceso de construcción lenta y compleja que terminó hacia 1570 y consolidó un centro que articuló comercio, evangelización y producción regional.

Las piedras que sostienen las bóvedas y corredores conservan huellas de ese entrelazamiento: la plataforma sobre la que se asienta el monasterio descansa sobre un antiguo centro ceremonial prehispánico, recordándonos que la historia es una construcción compleja y ecléctica. En su interior, la colección que hoy custodia el museo regional recoge facsímiles de códices, piezas de arte sacro y objetos civiles que permiten leer, con rigor y sin mitificación, la transición cultural entre mundos que no siempre supieron encontrarse con claridad.

Para la comunidad y para quienes buscan comprender los procesos coloniales, Yanhuitlán es un documento de convivencia y tensión, de continuidades culturales y de imposiciones, donde se percibe la mezcla de prácticas y creencias que configuraron la vida novohispana en la Mixteca Alta. Su rol como centro de acopio y distribución, que persistió antes y después de la conquista, subraya la centralidad económica que la región tuvo en las redes más amplias del comercio y la producción.

Visitar este ex convento hoy implica acercarse a la memoria de un territorio crucial: invita a considerar cómo las formas de poder, fe y trabajo se articulan en la piedra, el arte y los documentos.

La restauración y conservación del lugar, impulsada por investigadores y especialistas desde comienzos del siglo XXI, refleja también el reconocimiento contemporáneo de su valor como nodo de conocimiento histórico y como espacio vivo de reflexión y diálogo.

Lee más sobre este sitio: https://lugares.inah.gob.mx/es/node/4503

México en una imagen

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un acervo variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive todos los días.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diferentes ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea diferente a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más icónicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la década de los 80.

Entre otros espacios inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, instalada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes escogidas por el INAH se aprecian desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diversas ciudades que atraviesan de norte a sur.