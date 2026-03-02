Decomisan medio millón de pesos en mercancía para sex shop en Guanajuato

Las autoridades informaron que la mercancía carecía de documentación. Crédito: X - @MauroGonzalezMa

Un operativo de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) en la autopista Salamanca–Morelia resultó en el aseguramiento de un cargamento de artículos íntimos para adultos de origen extranjero, sin acreditación legal de importación.

El valor estimado de la mercancía asciende a 500 mil pesos, según informó este lunes 2 de marzo de 2026 el secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Según el relato del funcionario, esta incautación pone de relieve el impacto del comercio irregular en la región, al representar una amenaza para la economía formal y la seguridad de los consumidores.

Las autoridades recalcaron que esta incautación no está relacionada con el tipo de artículos, sino con la ausencia de documentación fiscal y aduanera en el traslado de la mercancía, lo que impide su comercialización legal en el país.

Las imágenes des decomiso, proporcionadas por la SSP Guanajuato, muestran a un hombre arrestado en el sitio, el cual, presuntamente sería el conductor de la camioneta en la que era transportada la mercancía. Sin embargo, no se reportó su detención como parte de las acciones policiacas.

Riesgos sanitarios y competencia desleal

Camioneta en la que fue localizada la mercancía para sex shop. Crédito: X - @MauroGonzalezMa

Este aseguramiento habría sido el resultado de revisiones rutinarias en tramos carreteros de Guanajuato.

El reporte de la incautación señala que el transporte de mercancía sin documentación ni certificaciones oficiales incrementa los riesgos para los consumidores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los artículos incautados carecían de controles sanitarios, etiquetado y requisitos que garanticen su uso seguro.

Por otra parte, la dependencia también reiteró que el comercio irregular afecta tanto a quienes cumplen con las disposiciones legales como a la salud pública. El aseguramiento de estos productos evita que ingresen al mercado artículos sin evaluación sanitaria, con posibles consecuencias para los usuarios.

El Secretario de Seguridad, Juan Mauro González Martínez, reiteró el compromiso de continuar con la vigilancia en carreteras y la aplicación de la ley en todos los casos, con el objetivo de resguardar la seguridad y la economía formal de la población.

Vigilancia en corredores estratégicos

Fotografías de la mercancía visible desde las puertas de la camioneta. Crédito: X - @MauroGonzalezMa

Según el reporte oficial, CONFIA mantiene una vigilancia permanente en los principales corredores carreteros de Guanajuato para combatir el tráfico de mercancía irregular.

En el reporte donde se confirmó el aseguramiento de mercancía para sex shop, el secretario de seguridad estatal detalló que durante la actual administración, el valor de los bienes asegurados o recuperados supera los 157 millones de pesos.

Además, afirmó que el operativo en la autopista Salamanca–Morelia forma parte de una estrategia para frenar el traslado y distribución de productos que no cumplen con los requisitos legales para su ingreso y comercialización en México.

La autoridad destacó la importancia de estas acciones para proteger la economía formal y evitar prácticas de competencia desleal.