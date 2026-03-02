Asesinaron a su vecino tras conflicto por un tanque de gas y fueron sentenciados a más de 27 años de cárcel en Puebla

El asesinato fue perpetrado en el municipio de Tehuacán. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Un conflicto por la desaparición de un tanque de gas terminó en tragedia para una familia en Tehuacán, Puebla, cuando una discusión entre vecinos se transformó en un homicidio calificado.

Derivado de los hechos, dos hombres recibieron penas superiores a 27 años de prisión después de que el altercado escaló hasta provocar la muerte de uno de los involucrados, según reportes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

La discusión se originó en abril de 2020, cuando la víctima cuestionó a sus vecinos sobre el paradero de un tanque de gas.

La situación escaló y derivó en una agresión física que culminó con la muerte del hombre.

Juan “N” y Daniel “N” fueron identificados como responsables del ataque.

Juicio y pruebas presentadas

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público aportó pruebas testimoniales, periciales y científicas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en el homicidio.

Según el reporte oficial: “La víctima sostuvo una discusión con los hoy sentenciados tras cuestionarlos por la desaparición de un tanque de gas. La confrontación derivó en una agresión física en la que intervinieron ambos responsables”.

La autoridad judicial dictó sentencia condenatoria tras considerar suficiente la evidencia presentada y estableció la participación directa de los sentenciados en la agresión que resultó fatal.

La FGE detalló que la investigación se centró en reconstruir la secuencia de los hechos, desde la discusión inicial por el tanque de gas hasta el desenlace violento en el domicilio de la víctima.

El fallo incluyó la imposición de 27 años y 6 meses de prisión para cada uno de los responsables.

Reparación del daño y sentencia

Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán cubrir el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

Este componente económico forma parte de la resolución judicial emitida por las autoridades de Puebla.

La decisión judicial marca el cierre de un proceso iniciado por un conflicto vecinal, con un fallo que establece consecuencias penales y civiles para los involucrados.

Las autoridades no especificaron la cifra exacta dictada como reparación.

Otras sentencias dictadas recientemente en Puebla

En otras noticias, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) reportó la obtención de una sentencia de 45 años de prisión contra Erick Ramiro “N” por feminicidio.

El caso se registró la madrugada del 23 de marzo de 2024, en un domicilio de la colonia Guadalupe Hidalgo, en la capital del estado, donde la víctima se encontraba con su expareja sentimental.

Según los reportes oficiales, la mujer asesinada se encontraba en el sitio en busca de solucionar los problemas de la relación.

De acuerdo con la investigación, tras una discusión derivada de una llamada telefónica, Erick Ramiro “N” agredió a la víctima y le provocó asfixia mecánica por estrangulamiento manual, causándole la muerte.

El agresor permaneció en el domicilio durante varias horas antes de huir en una motocicleta.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y científicas que acreditaron la responsabilidad penal del sentenciado como autor material del crimen.

Al igual que en el caso del asesinato por el tanque de gas, la autoridad judicial dictó una sanción económica y el pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.