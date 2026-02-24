Hallan seis cuerpos sin vida con signos de tortura en Huehuetlán El Grande, Puebla: Fiscalía investiga

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de seis personas sin vida en el municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla.

De acuerdo con la información preliminar, la mañana del 24 de febrero de 2026 se reportó a la Policía Municipal, mediante aviso de pobladores, la localización de cuerpos con signos de violencia en dicha demarcación.

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo de cuatro hombres y dos mujeres, quienes presentaban impactos de arma de fuego, por lo que se solicitó apoyo de la Policía Estatal para resguardar la zona.

Derivado de las primeras actuaciones, se ubicaron indicios balísticos en el lugar; asimismo, se informó que en la zona no se cuenta con cobertura telefónica, por lo que el reporte no ingresó a través del número de emergencias 9-1-1.

La FGE llevará a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y mantendrá informada a la ciudadanía conforme se cuente con mayores elementos de investigación.

con información en desarrollo...