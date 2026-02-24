México

Hallan seis cuerpos sin vida con signos de tortura en Huehuetlán El Grande, Puebla: Fiscalía investiga

Elementos de la Policía Municipal confirmaron que fueron abandonados los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de seis personas sin vida en el municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla.

De acuerdo con la información preliminar, la mañana del 24 de febrero de 2026 se reportó a la Policía Municipal, mediante aviso de pobladores, la localización de cuerpos con signos de violencia en dicha demarcación.

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo de cuatro hombres y dos mujeres, quienes presentaban impactos de arma de fuego, por lo que se solicitó apoyo de la Policía Estatal para resguardar la zona.

Derivado de las primeras actuaciones, se ubicaron indicios balísticos en el lugar; asimismo, se informó que en la zona no se cuenta con cobertura telefónica, por lo que el reporte no ingresó a través del número de emergencias 9-1-1.

La FGE llevará a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y mantendrá informada a la ciudadanía conforme se cuente con mayores elementos de investigación.

con información en desarrollo...

Temas Relacionados

PueblaFiscalíatorturaseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar harina para hot cakes caseros fácil y rápida

Se trata de una alternativa práctica que puede elaborarse con productos que suelen estar disponibles en la despensa

Cómo preparar harina para hot

Delfina Gómez supervisa reconstrucción de Periférico Norte: obra registra 52% de avance

Se mantienen cerrados los carriles laterales del municipio de Naucalpan a la altura de las Torres de Satélite

Delfina Gómez supervisa reconstrucción de

¿Qué es lo que provoca la insuficiencia renal crónica y cuál es el tratamiento a tomar?

Esta afección se consolida como una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en México

¿Qué es lo que provoca

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

La presentación de la estrella colombiana sigue en pie tras la jornada de violencia que se desató en varios estados por la muerte de El Mencho

Shakira gratis en el Zócalo:

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo al director de Seguridad Pública Municipal de Ecuandureo y a 10 policías por presuntos vínculos con la red criminal del abatido líder del CJNG, tras ser detectados encapuchados y sin insignias oficiales

Detienen al director de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo: capturan a otro sospechoso en Michoacán

Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista

ENTRETENIMIENTO

Shakira gratis en el Zócalo:

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

DEPORTES

Messi recuerda la controversia con

Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

Lionel Messi habla sobre lo que piensa de la Liga Mx

Messi admite que Argentina llegó con miedo para enfrentar a México en el Mundial Qatar 2022

Adrián Marcelo comparte fotografía con Lionel Messi: así fue su encuentro