“Tengo dos enemigos”: Sandra Cuevas pide ayuda a Harfuch por posible agresión en su contra, aclara relación con presuntos criminales

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y empresaria, denunció que desde hace tres semanas ha sido objeto de vigilancia constante en su domicilio y centros de trabajo, responsabilizando a dos personas por cualquier agresión en su contra, a quienes calificó como sus “enemigos”.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc dirigió un mensaje público al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, donde solicitó protección y aclaró su vínculo con personas detenidas por presuntos delitos.

Cuevas afirmó que ha notado la presencia de personas vigilando su casa, ubicada en Santa María la Ribera, Carpio 112, además de su Galería de Arte en Gutenberg 39, en la colonia Verónica Anzures, y un restaurante próximo a inaugurarse en la misma colonia.

La vigilancia, según Cuevas, incluye la toma de fotografías y el seguimiento de sus movimientos entre estos lugares.

“Han estado por horas observando, han estado tomando fotografías y me han estado siguiendo cuando cambio de lugar. Esto me parece alarmante”, dijo.

La exfuncionaria aseguró que tanto su equipo de seguridad como las cámaras instaladas en los inmuebles han confirmado estos hechos. En este sentido, señaló a Ricardo Monreal Ávila, a quien atribuyó resentimientos políticos, y a Alessandra Rojo de la Vega, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, como las personas que responsabiliza si ocurre alguna agresión en su contra.

“Quiero dejar muy claro que tengo dos enemistades, dos enemigos, que ellos han decidido ser mis enemigos y que quiero hacerlos responsables por cualquier situación que pueda pasar”, acusó.

En su mensaje, Cuevas se refirió a las versiones que la buscan vincular con el crimen organizado a raíz de la detención de cuatro personas, entre ellas Alejandro Mendoza, alias “El Choko”, líder de ‘La Chokisa’, reiterando que tuvo una breve relación sentimental “efímera” con el presunto criminal y “de ningún otro tipo”.

“Hoy entiendo que los han estado utilizando para generar una línea discursiva en donde Sandra Cuevas quieren dejarla ver como una narcopolítica, como una mujer que está vinculada con el crimen organizado”, afirmó.

En cuanto a Benoni y Kariguante, aclaró que solo coincidió con ellos en dos ocasiones, ambas relacionadas con una rodada de motociclistas en septiembre pasado.

“Quiero dejar muy claro que en la rodada que organicé en septiembre pasado no hubo ningún muerto. El muerto fue en avenida Insurgentes. Mi rodada se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, con dirección al Ángel de la Independencia”, explicó.

Cuevas negó cualquier amistad cercana con Benoni y Kariguante, y retó a quienes aseguran lo contrario a presentar pruebas.

“Si alguien tiene una información distinta, yo les invito a que me demuestren con conversaciones, con vínculos, con otras imágenes, que en realidad son mis amigos o que yo tuviera alguna otra relación con Benoni y con Kariguante”.

La exalcaldesa también abordó el caso de Giovanni Mata —a quien algunos medios identificaron como “el Topo”—, precisando que su relación se limitó al entorno laboral en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Sí, efectivamente trabajó conmigo en el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, jamás, jamás hubo una señal, un señalamiento, porque él fuera delincuente”, detalló.

Cuevas denunció que la detención de Mata constituyó un golpe dirigido hacia ella, debido a la cercanía que tenía con ella; sin embargo, destacó que al momento de la detención “él trabajaba para un alcalde de Morena” y que incluso ya no portaba el tatuaje de Sandra Cuevas Diamond Group, “porque la relación profesional había concluido”.

La exfuncionaria acusó que los policías de Investigación que detuvieron a Mata también preparan un operativo para incriminarla con armas y drogas, y así detenerla también.

“Policías de investigación, los mismos que detuvieron a Giovani Mata, están planeando un golpe, detenerme y plantar o sembrar en mi carro droga y armas. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí pueda yo llegar a un reclusorio”, agregó.

Cuevas cerró su mensaje pidiendo protección y la atención del secretario García Harfuch, asegurando que no permitirá que la incriminen.

“Hoy lo menciono, hoy lo hablo, porque es el momento, porque no voy a permitir que sigan ensuciando mi nombre y no voy a permitir que quieran hacerme responsable de las actitudes, de las acciones de otros. Yo solamente puedo responder por lo que yo, Sandra Cuevas, hago”, concluyó.