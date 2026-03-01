México

Té de laurel, manzanilla y canela: el escudo antioxidante que ayuda a controlar la diabetes

Más que una bebida reconfortante, este “cuarteto sinérgico” ofrece muchos beneficios sistémicos

Más que una bebida reconfortante, este “cuarteto sinérgico” ofrece beneficios sistémicos que van desde el control glucémico hasta la salud digestiva. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

En la intersección entre la herbolaria milenaria y la farmacología moderna, surge una combinación que ha captado la atención de investigadores y entusiastas del bienestar: la infusión de laurel, manzanilla, canela y miel. Más que una bebida reconfortante, este “cuarteto sinérgico” ofrece beneficios sistémicos que van desde el control glucémico hasta la salud digestiva.

Control de la glucosa en la sangre

Uno de los pilares de esta infusión es su capacidad para incidir en el metabolismo de los carbohidratos. La canela (Cinnamomum verum) es protagonista en la literatura científica; estudios publicados en el Journal of Medicinal Food sugieren que sus compuestos polifenólicos pueden mejorar la captación de glucosa por las células.

Al combinarla con el laurel (Laurus nobilis), este efecto se potencia. Investigaciones sobre el extracto de hoja de laurel han demostrado su capacidad para reducir los niveles de glucosa sérica y mejorar el perfil lipídico, convirtiendo a esta bebida en una aliada estratégica para prevenir picos de insulina tras las comidas.

La canela y la hoja de laurel ayudan a controlar la glucosa en la sangre. Foto: (iStock)

Salud digestiva: adiós a la inflamación

El efecto carminativo (reducción de gases) es el beneficio más inmediato de esta mezcla. La manzanilla (Matricaria chamomilla) aporta apigenina, un flavonoide que relaja el músculo liso del tracto gastrointestinal. Según el Molecular Medicine Reports, la manzanilla es eficaz para tratar trastornos digestivos inflamatorios y espasmos.

Por su parte, el laurel complementa esta acción estimulando la secreción de jugos gástricos, mientras que la miel actúa como un prebiótico natural, alimentando la microbiota beneficiosa y protegiendo la mucosa gástrica gracias a sus propiedades demulcentes.

Un hombre mayor disfruta de una taza de té desinflamatorio en su cocina, buscando alivio y bienestar natural. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Un escudo antioxidante y antiinflamatorio

La combinación es una “bomba” de antioxidantes. La presencia de cineol y eugenol en el laurel, sumada a los aldehídos de la canela, combate el estrés oxidativo.

  • Miel de abeja: Citada con frecuencia por la OMS como un tratamiento eficaz para la tos, su valor real reside en sus compuestos fenólicos que combaten la inflamación sistémica.
  • Manzanilla: Su efecto sedante leve ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, cuya elevación crónica está ligada a enfermedades inflamatorias.

Preparación para máxima biodisponibilidad

  1. Decocción: Hervir el laurel y la canela por 5 minutos para extraer sus aceites pesados.
  2. Infusión: Añadir la manzanilla con el fuego apagado y tapar para evitar la evaporación de volátiles.
  3. Adición térmica: Incorporar la miel solo cuando la temperatura sea inferior a 45°C para preservar sus enzimas activas

