México

Susana Zabaleta critica concierto de Shakira en el Zócalo: “Al pueblo, pan y circo”

La cantante cuestionó las prioridades de autoridades en México luego de los hechos violentos en Jalisco

Susana Zabaleta cuestionó las prioridades
Susana Zabaleta cuestionó las prioridades del gobierno de México tras ola de violencia. (Infobae México / Especial)

Susana Zabaleta no comparte el furor que ha desatado el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México previsto para esta noche.

En un reciente encuentro con la prensa, la soprano calificó el evento como una distracción ante la intensa realidad del país derivada de la lucha contra el narcotráfico.

Pronunciamiento sobre violencia en Jalisco

El encuentro entre Susana Zabaleta y la prensa se desmarcó de sus proyectos profesionales cuando fue cuestionada por el éxito de mexicanos en el extranjero, acentuando una serie de presentaciones de Carín León en foros de Las Vegas, en Nevada, EEUU.

Desde su perspectiva, el triunfo es una combinación de talento y la necesidad de salir de México: “Uno tiene que ampliar sus horizontes, sobre todo, estando aquí, ¿no?“, cuestionó.

Zabaleta profundizó en su argumento e hizo una conexión con la ola de violencia que generó el abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG en Tapalpa, el 22 de febrero.

“Creo que hemos pasado momentos muy duros en este país y no hay que hacerlos menos. Porque todo el mundo es: ‘La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la (canta), no pasó nada’. No, sí pasó, y todas las personas que estaban en esos centros, aeropuertos, estamos asustados, todos estamos muy asustados”.
Escenario de Shakira en el
Escenario de Shakira en el Zócalo. REUTERS/Luis Cortes

Críticas al concierto de Shakira en CDMX

Una reportera introdujo en la conversación el concierto de Shakira en Ciudad de México. Muy a su estilo, Susana Zabaleta cuestionó la realización del evento e hizo una crítica frontal a autoridades capitalinas: “Acuérdate de lo que decían los romanos: ‘Al pueblo, pan y circo’, para tenerlos callados”.

Dejando fuera a Shakira, Zabaleta puntualizó su repudio en la indolencia que puede proyectar un evento de estas características y las prioridades de las autoridades: “No podemos hacer como si no pasa nada”.

Fans de Shakira acampan en
Fans de Shakira acampan en el Zócalo. REUTERS/Luis Cortes

Finalmente, también opinó sobre la controversia en torno al diputado federal de Morena, Sergio Mayer Bretón, quien es blanco de críticas tras solicitar licencia al Congreso para participar en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo: “No podemos hacer como si no nos doliera muchísimo que alguien que se contrató de diputado ahora esté en La Casa de los Famosos. No podemos hacer eso”.

¿Quién financia el concierto de Shakira?

Las autoridades capitalinas informaron que no se utilizarán recursos públicos para el espectáculo, limitando su participación a la coordinación logística y de seguridad. Grupo Modelo cubrirá los gastos de producción, montaje y operación.

El recital en la Plaza de la Constitución se integra a la gira internacional de la artista, que ha registrado llenos en otras ciudades. Shakira resaltó el valor simbólico de reunirse con su público en un espacio emblemático de la capital mexicana.

Sismo de 4.0 de magnitud

Resultados del Tris: todos los

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Temblor en México hoy 1

Toronja: la fruta cítrica rica
Tras abatimiento de "El Mencho",

Conoce es el setlist actualizado

Conoce las sedes del Clásico

