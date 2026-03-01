“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de Facebook. (Cuartoscuro)

A cuatro meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, su viuda, y actual alcaldesa del municipio, Grecia Quiroz, publicó este 1 de marzo de 2026 en su cuenta de Facebook un mensaje en el que reitera su exigencia de justicia y resalta la huella política y personal que dejó la muerte del exalcalde.

La publicación coincide con la convocatoria a una misa en su memoria, programada para hoy a las 17:00 horas en la parroquia de San Francisco, en Uruapan, donde familiares, amigos y ciudadanos planean reunirse para recordarlo y sostener el reclamo de justicia.

El mensaje difundido por Quiroz sostiene que Manzo fue víctima de un crimen derivado de su trayectoria política y de una postura combativa ante la corrupción.

En el texto, la viuda de Carlos Manzo pone énfasis en las circunstancias que rodearon su muerte y en la persistente demanda de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Un mensaje directo a los responsables

Este 1 de marzo se cumplen 4 meses del asesinato de Carlos Mazno, perpetrado durante el festival de las velas de Uruapan. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

En su publicación, Grecia Quiroz, dirigiéndose a los presuntos responsables, escribió: “Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar todo, sabían lo que representabas, sabían que sacarías sus porquerías a la luz”.

El mensaje también denuncia una campaña de desprestigio que, según Quiroz, se dirige no solo contra la figura de Manzo, sino también contra su familia y el Movimiento Independiente del Sombrero.

“Ahora lo único que les queda es calumniar, difamar, inventar, desprestigiar, no solo a ti, sino al gobierno, a tu movimiento, a nuestra familia”, remarcó, subrayando que la memoria de Manzo sigue siendo motivo de disputa en el ámbito político local.

Persistencia en la búsqueda de justicia

Quiroz reafirmó su compromiso de seguir exigiendo justicia tanto para su esposo como para otras víctimas de violencia.

“Daré lo que me quede de vida para seguir exigiendo justicia por Carlos Manzo y por todos aquellos que han sido arrebatados de sus familias de una manera injusta”, afirmó en su publicación.

La demanda de respuestas y de castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen se mantiene como una prioridad entre el círculo cercano al exalcalde.

Asimismo, en el mensaje de Grecia Quiroz se advierte sobre intentos de actores políticos de apropiarse del discurso de unidad, a pesar de que sus acciones han resultado perjudiciales para la comunidad.

“Nadie como tú, aunque les duela e incomode, hoy solo les queda dar patadas de ahogado”, expresó Quiroz, remarcando el vacío que dejó Manzo en la política local y la dificultad de suplir su liderazgo.

Misa en memoria de Carlos Manzo

El evento religioso será realizado en la parroquia de San Francisco. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

La misa convocada en memoria de Manzo fue anunciada desde el pasado 28 de febrero como un acto de homenaje y resistencia.

La ceremonia está prevista para hoy a las 17:00 horas en la parroquia de San Francisco, ubicada frente al Jardín de los Mártires de Uruapan, donde se espera la asistencia de ciudadanos que, además de rendir homenaje, reiterarán el reclamo de justicia.

En la convocatoria del evento, la alcaldesa agradeció a quienes siguen creyendo en la posibilidad de transformar la realidad de Uruapan, y extendió su reconocimiento a quienes acompañan a la familia en las actividades de homenaje.

“Muchas gracias a todas las personas que siguen creyendo en que las cosas sí pueden ser distintas. Que Dios los bendiga”, señaló Grecia Quiroz.