México

Segob advierte que demandas no atendidas a CNTE es por “falta de presupuesto y no de voluntad”

Los titulares de la SEP y el ISSSTE aseguraron que ya han fijado una ruta para resolver las demandas de las y los maestros que mantienen bloqueos en distintos puntos de la CDMX

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Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) protest outside the offices of the Secretariat of Public Education (SEP) during a protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Paola Garcia
Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) protest outside the offices of the Secretariat of Public Education (SEP) during a protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Paola Garcia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa en la que instó a mantener la mesa de diálogo a los maestros de la CNTE, advirtió que las demandas no atendidas se deben a falta de presupuesto y no de voluntad.

Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum los ha conminado a atender todas las demandas sin minimizar las peticiones de los maestros que mantienen bloqueos desde el lunes 1 de junio en el primer cuadro de la Ciudad de México. Cabe destacar que la conferencia de prensa por parte del gobierno se llevó a cabo tras la irrupción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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La tarde de este 3 de junio de 2026, representantes de la Coordinadora aseguraron que para la solución de sus demandas solo ven como alternativa una reunión con Sheinbaum, con el objetivo de externar de manera directa las inconformidades que los han llevado a tomar las calles de la capital a solo 7 días del Mundial 2026.

“El gobierno de México mantiene abiertas las puertas del diálogo, para construir soluciones sobre todo de los temas planteados por el magisterio”, comentó la titular de Segob, adelantando que en la reunión de este miércoles los maestros se fueron con dos propuestas planteadas:

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  • Sobre la Ley del ISSSTE 2007
  • La desaparición del USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros)

Información en desarrollo...

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