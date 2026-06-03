México

Convocan a manifestación en la Embajada de Alemania para exigir se cancele la planta de amoníaco en Topolobampo

La movilización está programada para el jueves 4 de junio a las 20:00 horas y busca expresar oposición al proyecto de amoníaco en la Bahía de Ohuira durante una visita del canciller alemán

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(Crédito: x @CClimaticas)
(Crédito: x @CClimaticas)

La comunidad de Topolobampo, conformada por indígenas Mayo-Yoreme y defensores ambientales, invita a la ciudadanía a participar en una manifestación a las afueras de la Embajada de Alemania, ubicada en la Ciudad de México. El objetivo central de la movilización es exponer su profundo rechazo a la construcción de la planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en el marco de la visita a México del ministro de Relaciones Exteriores alemán.

A través de la cuenta oficial de la organización Conexiones Climáticas, se difundió la convocatoria bajo el lema: “¡Vamos todos a la embajada alemana!”.

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Detalles de la cita:

  • Fecha y hora: Jueves, 4 de junio a las 20:00 horas.
  • Dinámica: Se invita a las personas interesadas y solidarias a llevar una foto, dibujo o símbolo que represente a un animal, a la fauna o a cualquier elemento del ecosistema de la Bahía de Ohuira que se busque proteger.

¿Por qué exigen cancelar la planta de amoníaco?

Las alarmas de la población y los ambientalistas volvieron a encenderse tras la reciente viralización en redes sociales de imágenes que documentan el traslado de tanques de almacenamiento industrial en la bahía.

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El conflicto se originó en 2014, cuando la Semarnat dio luz verde al proyecto impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente y financiado por el banco alemán KfW. Ante el peligro inminente de tener una productora de amoníaco cerca de sus hogares, los habitantes se movilizaron para detenerla.

Personas sostienen pancartas de protesta "No a la planta de amoniaco en Topolobampo" frente a un gran componente industrial en un camión y el puerto.
Residentes, incluyendo miembros de la comunidad indígena, protestan contra la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, mientras un componente industrial es transportado cerca del puerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la empresa asegura haber realizado asambleas informativas, la población denuncia que nunca existió un verdadero consenso ni una consulta legítima, y pese a ello, la obra no se detuvo.

Organizaciones nacionales e internacionales han aportado evidencia contundente sobre la inviabilidad del proyecto. Advierten que la operación de la planta:

  • Pone en riesgo la vida de quienes habitan en un radio de 15 kilómetros.
  • Amenaza de manera directa a las aves, especies marinas y el frágil ecosistema costero.
  • Generará daños ecológicos irreversibles que afectarán la subsistencia de miles de familias que dependen de la pesca, la agricultura y el turismo.
  • Atenta contra la cultura ancestral y los derechos del pueblo indígena Yoreme.

Exigen retiro de financiamiento y firmas ciudadanas

Para fortalecer la defensa de sus derechos ambientales y culturales, la comunidad mantiene activa una recolección de firmas digitales a través de la plataforma Change.org (disponible en: goo.su/yKlySUI).

.

El documento está dirigido al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y plantea las siguientes exigencias clave:

  1. Suspensión inmediata: Cancelar los permisos y detener la construcción de la planta promovida en Sinaloa.
  2. Sanciones: Castigar las actividades ilegales que ya se han realizado en la zona.
  3. Retiro de fondos extranjeros: Que el banco alemán KfW retire su financiamiento por no cumplir con los principios de consulta previa e informada, y por los altos riesgos ambientales que implica la obra.
  4. Garantías: Proteger de manera integral los derechos ambientales y culturales de la comunidad Yoreme, así como salvaguardar la Bahía de Ohuira.

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