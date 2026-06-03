México

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 3 de junio

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 3 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 3 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,33 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 17,3 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,18%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -7,03%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

PUBLICIDAD

La volatilidad actual del 4,38% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,6%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que descansan este jueves 4 de junio

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: los autos que descansan este jueves 4 de junio

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: Se reporta una fuga de gas en Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: Se reporta una fuga de gas en Iztapalapa

Segob advierte que demandas no atendidas a CNTE es por “falta de presupuesto y no de voluntad”

Los titulares de la SEP y el ISSSTE aseguraron que ya han fijado una ruta para resolver las demandas de las y los maestros que mantienen bloqueos en distintos puntos de la CDMX

Segob advierte que demandas no atendidas a CNTE es por “falta de presupuesto y no de voluntad”

Convocan a manifestación en la Embajada de Alemania para exigir se cancele la planta de amoníaco en Topolobampo

La movilización está programada para el jueves 4 de junio a las 20:00 horas y busca expresar oposición al proyecto de amoníaco en la Bahía de Ohuira durante una visita del canciller alemán

Convocan a manifestación en la Embajada de Alemania para exigir se cancele la planta de amoníaco en Topolobampo

Sindicato del Metro regresa: anuncia posible movilización para exigir aumento salarial en medio de manifestaciones del CNTE

Este anuncia se da días antes de que inicie el Mundial 2026 en la Ciudad de México

Sindicato del Metro regresa: anuncia posible movilización para exigir aumento salarial en medio de manifestaciones del CNTE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco personas muertas y dos heridas en Zamora, Michoacán

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco personas muertas y dos heridas en Zamora, Michoacán

De esposas de “El Chapo” Guzmán a figuras clave: quiénes son las madres de Los Chapitos, las mujeres detrás de su ascenso

Carlos Bonavides sale en defensa de Sheinbaum: “La presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”

Casas destruidas por el crimen organizado sirven como cuarteles del Ejército en Culiacán

Secretario de Seguridad de EEUU asegura que Sheinbaum ha cooperado más con ellos que AMLO: “Estamos impresionados”

ENTRETENIMIENTO

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

Carlos Bonavides sale en defensa de Sheinbaum: “La presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”

Tábata Jalil cumple 47 años: estos son sus mejores y peores momentos en Venga La Alegría

Danna enciende la polémica tras anunciar sus próximas colaboraciones con Belinda y ‘El Malilla’: “Viene nuestra canción”

Aseguran que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían puesto fin a su relación

DEPORTES

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante

Cómo comprar entradas al Mundial 2026 en línea sin caer en estafas: guía de seguridad paso a paso

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026