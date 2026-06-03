Trofeo original del Mundial 2026: Esta es la fecha límite para visitarlo en la Ciudad de México

El trofeo del Mundial 2026 se exhibirá en la Utopía Mixhuca del 5 al 8 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días antes de la inauguración del Mundial 2026, el trofeo original de la vigésimo tercera Copa del Mundo se exhibirá en la Capital Mexicana. La Utopía Magdalena Mixhuca, localizada en la alcaldía Iztacalco, es ahora la sede elegida para recibir a los aficionados nacionales y visitantes, quienes buscan admirar la belleza del símbolo más emblemático que todos quieren levantar en el futbol a nivel selecciones.

La aparición del título internacional forma parte de las actividades previas al arranque del Mundial 2026. En enero de este año la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el anuncio del tour del trofeo real de la justa. Informó que la copa llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México para que la experiencia mundialista sea accesible para todas y todos los habitantes de la Capital.

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¿Cuándo se exhibirá la Copa del Mundo?

Del 5 al 8 de junio del 2026, el trofeo de la Copa del Mundo se encontrará en la Magdalena Mixhuca, espacio situado en Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Para acceder, el evento es gratuito, sin embargo requiere un registro previo a través de la plataforma oficial del Trophy Tour.

Las y los fanáticos que asistan a la exhibición deben de considerar que está meramente prohibido tocar el trofeo, pero sí pueden acercarse para inmortalizar una fotografía junto al máximo galardón, siguiendo las indicaciones del personal y respetando la distancia establecida.

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El trofeo estará exhibido en la Magdalena Mixhuca del 5 al 8 de junio. - crédito Colprensa/Lina Gasca

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, afirma que el objetivo es que la experiencia sea accesible para todos los habitantes de la capital. La entrada está sujeta a registro y a la fecha no se han anunciado cambios en los lineamientos.

¿Cómo llegar a la Magdalena Mixhuca en transporte público?

Si te trasladas en transporte público, las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas corresponden a la Línea 9 y la puedes identificar por su color distintivo, el café.

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¿Dónde estará la Copa del Mundo después de su exhibición?

Tras cumplir el plazo por la Ciudad de México, el trofeo original del Mundial 2026 se dirigirá rumbo a Monterrey el 8 de junio, donde la exhibición será solo por un día y estará acompañada de un concierto del cantante y productor colombiano, J Balvin, en el Parque Fundidora.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Estadio Ciudad de México albergará la inauguración del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo dará inicio el jueves 11 de junio con el duelo inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, pertenecientes al grupo A. La cita será en el estadio Ciudad de México y el horario del partido es a las 13:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

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