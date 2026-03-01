Qué es la enfermedad de Hashimoto, padecimiento que llevó a Cynthia Klitbo a la depresión

Cynthia Klitbo explicó cómo la enfermedad de Hashimoto le obligó a transformar completamente su rutina diaria y priorizar el autocuidado. (México). EFE/José Méndez

La enfermedad de Hashimoto ha transformado la vida de la actriz Cynthia Klitbo, quien recientemente compartió en público el impacto de recibir este diagnóstico.

Dicha afección, que afecta la glándula tiroides, conlleva una serie de retos físicos y emocionales que obligan a quienes la padecen a repensar su rutina diaria y su bienestar integral.

La actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló que la tiroiditis de Hashimoto provocó cambios drásticos en su alimentación para controlar los síntomas. (Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Enfermedad de Hashimoto: naturaleza y síntomas

La tiroiditis de Hashimoto es una patología autoinmune en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca por error a la glándula tiroides, disminuyendo su capacidad para producir hormonas esenciales.

Como resultado, aparece el hipotiroidismo, un desajuste hormonal que repercute en el metabolismo y el funcionamiento de varios órganos.El avance de este trastorno suele ser silencioso y progresivo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el cansancio persistente, la dificultad para concentrarse, la sequedad de la piel, el agrandamiento de la tiroides (bocio), la pérdida de cabello, el aumento de peso inesperado, la menstruación irregular y la intolerancia al frío. Además, la enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres, especialmente si existen antecedentes familiares de problemas tiroideos o autoinmunes.

Cynthia Klitbo experimentó un periodo de depresión tras aceptar las restricciones alimentarias impuestas por el diagnóstico de Hashimoto.

Cynthia Klitbo: restricciones y depresión tras el diagnóstico

La actriz reveló que, tras meses de malestares, la confirmación médica la obligó a realizar cambios drásticos en su dieta. Dejando atrás alimentos como sushi, germinados, harinas, pizza, pan de masa madre y azúcares

“Me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, reconoció.

La dificultad para adaptarse a las restricciones alimentarias resultó en un periodo de depresión; sin embargo, también identificó el proceso como una oportunidad para replantearse hábitos y priorizar el cuidado personal.

“Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, agregó.

Cynthia Klitbo experimentó un periodo de depresión tras aceptar las restricciones alimentarias impuestas por el diagnóstico de Hashimoto. /CUARTOSCURO.COM

Adaptación y salud mental en pacientes con Hashimoto

Conviviendo con la enfermedad de Hashimoto, quienes la padecen enfrentan la necesidad de un cambio profundo en su estilo de vida. Las restricciones alimentarias, sumadas a la exigencia de disciplina diaria, impactan no solo en el cuerpo sino también en el ánimo y la salud mental.

Klitbo subrayó la importancia de la disciplina y el autocuidado, manteniendo una rutina de ejercicio y vigilancia constante sobre su salud. Con humor, tras enumerar sus numerosas prohibiciones alimenticias, aseguró: “Todo menos el sexo, de ahí en fuera todo se puede dejar, pero la niña tiene que comer”.

Breve biografía de Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo nació en Ciudad de México en 1967 y se consolidó como una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana.

Su carrera se caracteriza por sus papeles antagónicos en telenovelas emblemáticas y su versatilidad en teatro y cine. A lo largo de su trayectoria, ha sido premiada por su trabajo actoral y se ha destacado por su franqueza al hablar de temas personales y de salud, como su reciente diagnóstico de Hashimoto.