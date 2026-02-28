Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Cynthia Klitbo comparte su diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y el bienestar general. Crédito: IG, Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo sorprendieron a sus seguidores y colegas al compartir que enfrenta la enfermedad de Hashimoto, una condición autoinmune que afecta la tiroides.

De acuerdo con la ha obligado a reinventar su día a día, pues es un trastorno que implica una adaptación permanente, tanto en el aspecto físico como emocional.

La enfermedad de Hashimoto obligó a Cynthia Klitbo a realizar profundos cambios en su alimentación y rutina diaria para controlar los síntomas. (México). EFE/José Méndez

Enfermedad de Hashimoto: un diagnóstico que transforma la vida

El proceso comenzó cuando Cynthia Klitbo atravesó una serie de malestares persistentes. Tras someterse a múltiples estudios, los especialistas confirmaron que padecía la enfermedad de Hashimoto.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó.

El impacto del diagnóstico fue inmediato por lo que la actriz tuvo que abandonar de golpe alimentos habituales y modificar rutinas profundamente arraigadas.

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, confesó.

El diagnóstico motivó a Cynthia Klitbo a despedirse de alimentos como sushi, pan y azúcares para cuidar su salud tiroidea. Foto: @laklitbocynthia / Instagram

Cambios estrictos en la alimentación y la rutina

Las restricciones alimenticias, impuestas por la naturaleza del trastorno, han sido uno de los desafíos más significativos.

"Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, detalló.

La lista refleja la magnitud del ajuste, que incluye la eliminación de la soya, los germinados, las harinas y los azúcares. De acuerdo con la “villana de melodramas”, su nueva rutina incluye ejercicio diario y una disciplina rigurosa; y aunque el proceso fue difícil, los cambios han sido positivos.

“Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, resaltó.

La disciplina y el ejercicio diario se volvieron esenciales en la nueva vida de Cynthia Klitbo tras el diagnóstico de Hashimoto. (Instagram/@laklitbocynthia)

Hashimoto: síntomas, riesgos y tratamiento

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, provocando un deterioro progresivo de sus células.

La condición puede derivar en hipotiroidismo, es decir, una producción insuficiente de hormonas tiroideas. Entre los síntomas más habituales se encuentran el cansancio, la sensibilidad al frío, la sequedad de la piel, el estreñimiento, la pérdida de cabello y las alteraciones del ánimo.

El tratamiento estándar consiste en la administración de hormonas tiroideas para equilibrar los niveles y aliviar los síntomas. Según información de Mayo Clinic, la enfermedad es más común en mujeres de mediana edad y exige un control médico constante.

Cynthia Klitbo mantiene una actitud positiva y sentido del humor pese a la estricta dieta y cambios que impone la enfermedad de Hashimoto. (Foto: Instagram @laklitbocynthia)

Resiliencia y sentido del humor frente a la adversidad

A pesar de las complicaciones y la necesidad de reordenar su vida, Cynthia Klitbo no ha perdido la actitud positiva ni el sentido del humor.

Después de mencionar la larga lista de alimentos que debió eliminar, bromeó: “Todo menos el sexo, de ahí en fuera todo se puede dejar, pero la niña tiene que comer”.

La actriz destaca que la disciplina, la actividad física y la vigilancia constante sobre su alimentación son ahora esenciales para mantener la enfermedad bajo control. Además, el desafío la llevó a replantear prioridades y a valorar el equilibrio entre cuerpo y mente.