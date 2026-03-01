Pensionados Ley 73: así podrán solicitar devolución de ahorro en Infonavit 2026

El proceso es gratuito. (IMSS)

En 2026, los pensionados Ley 73 del IMSS que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 podrán solicitar la devolución del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit, siempre que no lo hayan utilizado para obtener un crédito hipotecario.

El proceso, según información oficial, no requiere intermediarios, es gratuito y garantiza el regreso de los fondos, incluidos los rendimientos generados durante años de trabajo.

Este trámite es relevante para quienes buscan recuperar recursos de aportaciones patronales, puede realizarse en una sola exhibición y puede gestionarse de manera digital o presencial.

Aunque el procedimiento presenta facilidades, Infonavit y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han especificado advertencias críticas.

Se exige una resolución de pensión válida, la ausencia de créditos hipotecarios vigentes y la coincidencia de datos personales exactos entre NSS, CURP y RFC en todos los sistemas, además de la existencia efectiva de saldo en la Subcuenta.

Estas condiciones, detalladas en los requisitos oficiales, resultan esenciales, ya que la falta de coincidencia de datos o la carencia de saldo disponible podría provocar el rechazo de la solicitud.

Estas advertencias técnicas buscan evitar retrasos o problemas, y delinean la viabilidad real del trámite.

Las personas que reúnen las condiciones establecidas bajo la Ley 73 tienen derecho a pedir los fondos ahorrados en tres componentes:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992 (que abarca aportaciones entre 1992 y 1997),

Subcuenta de Vivienda 1997 (las generadas después de esa fecha). El trámite puede llevarse a cabo mediante la plataforma Mi Cuenta Infonavit o en un Centro de Servicio Infonavit (CESI), con la posibilidad de que el depósito se refleje en la cuenta bancaria del pensionado en un plazo de entre cinco y diez días hábiles, una vez autorizado.

Pasos y requisitos para tramitar la devolución

Para validar la solicitud, el Infonavit fija una serie de requisitos imprescindibles:

Resolución de pensión emitida por el IMSS (tanto por vejez, cesantía, invalidez como incapacidad);

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

U na cuenta bancaria con CLABE a nombre del titular

Quienes optan por la gestión digital deben contar con la e.firma vigente del SAT.

Tanto para la modalidad en línea como presencial es necesario estar registrado en una Afore y asegurarse de no poseer un crédito vigente con Infonavit.

Además, requiere comprobar la existencia de saldo en la subcuenta desde el estado de cuenta de la Afore, para descartar inconsistencias que bloqueen el trámite.

Consideraciones sobre la devolución

El acceso a estos recursos está estrictamente limitado a quienes cumplieron con años de cotización antes de 1997 y posean una resolución de pensión.

Las políticas del Infonavit excluyen a quienes tengan créditos activos y ponen énfasis en la actualización de documentos e información personal.

El dinero recuperado corresponde únicamente a las aportaciones patronales acumuladas que no se destinaron a créditos hipotecarios previos.

Tiempos y validación del trámite

El Infonavit estima que, tras presentar y acreditar la documentación e identidad requerida, el proceso de devolución puede concluir en un periodo estimado de cinco a diez días hábiles, siempre que no existan discrepancias en los registros de afiliación o dudas sobre la autenticidad de los datos.