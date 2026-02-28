México

Inicia construcción de Hospital de Especialidades del IMSS en Sinaloa

El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que es el segundo hospital más grande de la entidad y el mejor equipado de todos

Iniciaron las obras del Hospital
Iniciaron las obras del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa. (Gobierno de México)

Este sábado 28 de febrero iniciaron las obras para la construcción del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa.

Se trata del segundo Hospital más grande del estado, “pero el más resolutivo de todo Sinaloa para el IMSS”, informó el director del IMSS, Zoé Robledo durante la ceremonia de inauguración.

Detalló que este Hospital contará con 400 camas, de las cuales, 216 serán de hospitalización y el resto de servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos para neonatos, para recién nacidos, para niñas y niños y también para adultos.

Informó también que la construcción de este Hospital estará a cargo del Ejército Mexicano.

“Buscamos que lo construyeran los mejores constructores de México, los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional”, aseguró durante su intervención.

Información en desarrollo

