Tarjetón IMSS 2026: quiénes deben tramitarlo y para qué sirve

Las herramientas digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han transformado la forma en que los beneficiarios acceden y gestionan su información.
Desde el año 2026, el Tarjetón Digital se posiciona como el canal principal para que miles de personas eviten filas y realicen trámites sin salir de casa.
La medida responde a la necesidad de reducir la carga presencial en las oficinas y optimizar la atención a quienes requieren comprobar pagos, actualizar datos o gestionar otras solicitudes administrativas.
Quiénes deben tramitar el tarjetón digital del IMSS
- Pensionados
- Jubilados
- Trabajadores activos
La digitalización del tarjetón está dirigida a un público específico: trabajadores activos, pensionados y jubilados afiliados al IMSS.
Este grupo, que frecuentemente necesita consultar información sobre pagos y prestaciones, accede ahora a un sistema que centraliza toda la información relevante en una sola plataforma en línea.
La gestión digital permite a estas personas consultar y descargar comprobantes mensuales, revisar el historial completo de pagos y descuentos, así como monitorear el estatus de trámites y créditos vigentes.
El acceso remoto supone un avance importante para la transparencia y la eficiencia operativa del IMSS.
Modernización del IMSS
El Tarjetón Digital reemplaza al tradicional talón de pago en papel. Ahora, con solo ingresar a la plataforma oficial, los usuarios pueden realizar consultas y descargas desde cualquier dispositivo electrónico.
“El Tarjetón Digital permite a los usuarios consultar pagos, datos laborales y movimientos de nómina sin acudir a una oficina”, recalca el IMSS en su comunicación oficial.
Para qué sirve el tarjetón digital del IMSS
Los trámites más comunes que se agilizan con esta herramienta incluyen:
- Comprobación de pagos mensuales y extraordinarios.
- Actualización de datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico.
- Reimpresión de comprobantes de pago de forma inmediata.
- Seguimiento a solicitudes y préstamos vigentes ante el instituto.
El IMSS busca así reducir los tiempos de espera y los desplazamientos, permitiendo que los beneficiarios mantengan control total sobre su información personal y financiera.
Requisitos y pasos para tramitar el Tarjetón Digital
El proceso de registro se lleva a cabo completamente en línea y requiere tener listos ciertos datos personales.
Los solicitantes deben contar con:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- el Número de Seguridad Social
- el estado de residencia actual
- la fecha de ingreso al IMSS
- un correo electrónico vigente
La secuencia para obtener el tarjetón es la siguiente:
- Ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.
- Seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios o cambio de contraseña.
- Completar el formulario digital con los datos solicitados.
- Proporcionar un correo electrónico válido y generar una contraseña segura.
- Esperar el mensaje de confirmación, que puede demorar hasta doce horas.
- Acceder al enlace privado enviado para verificar la cuenta.
- Ingresar nuevamente al portal para consultar y descargar la información disponible.