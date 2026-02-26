México

Tarjetón IMSS 2026: quiénes deben tramitarlo y para qué sirve

Este documento puede facilitar la realización de ciertos trámites

(Jesús Avilés/Infobae México)
Las herramientas digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han transformado la forma en que los beneficiarios acceden y gestionan su información.

Desde el año 2026, el Tarjetón Digital se posiciona como el canal principal para que miles de personas eviten filas y realicen trámites sin salir de casa.

La medida responde a la necesidad de reducir la carga presencial en las oficinas y optimizar la atención a quienes requieren comprobar pagos, actualizar datos o gestionar otras solicitudes administrativas.

Quiénes deben tramitar el tarjetón digital del IMSS

  • Pensionados
  • Jubilados
  • Trabajadores activos

La digitalización del tarjetón está dirigida a un público específico: trabajadores activos, pensionados y jubilados afiliados al IMSS.

Este grupo, que frecuentemente necesita consultar información sobre pagos y prestaciones, accede ahora a un sistema que centraliza toda la información relevante en una sola plataforma en línea.

(rh.imss.gob.mx/Personal)
La gestión digital permite a estas personas consultar y descargar comprobantes mensuales, revisar el historial completo de pagos y descuentos, así como monitorear el estatus de trámites y créditos vigentes.

El acceso remoto supone un avance importante para la transparencia y la eficiencia operativa del IMSS.

Modernización del IMSS

El Tarjetón Digital reemplaza al tradicional talón de pago en papel. Ahora, con solo ingresar a la plataforma oficial, los usuarios pueden realizar consultas y descargas desde cualquier dispositivo electrónico.

“El Tarjetón Digital permite a los usuarios consultar pagos, datos laborales y movimientos de nómina sin acudir a una oficina”, recalca el IMSS en su comunicación oficial.

Para qué sirve el tarjetón digital del IMSS

Los trámites más comunes que se agilizan con esta herramienta incluyen:

  • Comprobación de pagos mensuales y extraordinarios.
  • Actualización de datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico.
  • Reimpresión de comprobantes de pago de forma inmediata.
  • Seguimiento a solicitudes y préstamos vigentes ante el instituto.
Jesús Avilés/Infobae México
El IMSS busca así reducir los tiempos de espera y los desplazamientos, permitiendo que los beneficiarios mantengan control total sobre su información personal y financiera.

Requisitos y pasos para tramitar el Tarjetón Digital

El proceso de registro se lleva a cabo completamente en línea y requiere tener listos ciertos datos personales.

Los solicitantes deben contar con:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • el Número de Seguridad Social
  • el estado de residencia actual
  • la fecha de ingreso al IMSS
  • un correo electrónico vigente

La secuencia para obtener el tarjetón es la siguiente:

  1. Ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.
  2. Seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios o cambio de contraseña.
  3. Completar el formulario digital con los datos solicitados.
  4. Proporcionar un correo electrónico válido y generar una contraseña segura.
  5. Esperar el mensaje de confirmación, que puede demorar hasta doce horas.
  6. Acceder al enlace privado enviado para verificar la cuenta.
  7. Ingresar nuevamente al portal para consultar y descargar la información disponible.

