México

Claudia Sheinbaum entrega apoyos del Bienestar en Baja California Sur y defiende su Reforma Electoral

Los proyectos del gobierno incluyen la construcción de viviendas y la presa El Novillo para mejorar el abasto de agua en Comondú

Crédito: Presidencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una gira por Comondú, Baja California Sur, donde encabezó la entrega de apoyos del Bienestar a derechohabientes y destacó los proyectos de infraestructura y desarrollo social que impulsa su administración en la entidad.

Durante su visita, la mandataria también defendió su iniciativa de Reforma Electoral y reiteró la postura de México en el contexto internacional actual.

Sheinbaum defiende su propuesta de Reforma Electoral

Desde Comondú, Sheinbaum Pardo aseguró que su iniciativa en materia electoral, que presentó el pasado miércoles 25 de febrero, con la cual busca fortalecer la participación ciudadana.

“Estoy muy feliz de estar en Comondú, municipio de Baja California Sur”, expresó la presidenta, donde destacó que su propuesta es clara: “La propuesta es muy sencilla, está bien que hayan 200 de acuerdo a la proporción del partido, pero que sean elegidos por el pueblo”.

Ante las críticas, sostuvo que su gobierno cumple los compromisos adquiridos con la ciudadanía: “Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo, y cuando hacemos compromisos los cumplimos”.

Vivienda, agua y salud: los proyectos para Baja California Sur

La jefa del Ejecutivo federal detalló que en Baja California Sur se desarrolla un programa integral que contempla infraestructura hidráulica, vivienda y servicios de salud.

Para acceder al programa, los
Para acceder al programa, los solicitantes deben demostrar ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Entre los proyectos mencionó la construcción de viviendas a través del programa de Vivienda del Bienestar, así como la presa El Novillo para garantizar el abasto de agua. Explicó que el plan incluye líneas de conducción, tanques de almacenamiento y otras obras complementarias.

También anunció:

  • La basificación de profesores.
  • El fortalecimiento del Seguro Social en Los Cabos.
  • La construcción de un hospital.
  • Plantas de tratamiento en Los Cabos y Loreto.
  • Un acueducto de Santa Rosalía a Palo Verde.
  • Mejoras en la carretera Transpeninsular.

Sheinbaum agregó que el gobernador solicitó su respaldo para mejorar las condiciones de agricultores, pescadores y ganaderos de Comondú.

México “siempre va a abogar por la paz”: postura ante el conflicto internacional

En su mensaje, la presidenta recordó la Doctrina Estrada como principio rector de la política exterior mexicana y subrayó que “México siempre va a abogar por la paz en este momento”.

Sus declaraciones se dan en un contexto internacional marcado por los ataques del gobierno de Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que ha generado tensión global.

Gobernador Víctor Manuel Castro respalda a Sheinbaum

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, expresó su respaldo a la mandataria federal:

“Si hay un tiempo para respaldar a las instituciones y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mí este recibimiento tiene un gran significado, porque el momento histórico de convulsión internacional y de dificultades nacionales nos está tocando afrontarlo con decoro y patriotismo”, afirmó.

Además, el gobernador estatal invitó a las mujeres de Baja California Sur a participar el próximo 7 de marzo en un encuentro encabezado por la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, con el objetivo de concientizar sobre la violencia contra las mujeres. Señaló que durante esa visita se informará sobre el programa de vivienda en Los Cabos.

