Esta es la fecha de estreno en México de la esperada colaboración de Quentin Tarantino y David Fincher

Quentin Tarantino gestures on the red carpet during arrivals for the screening of the film "Nouvelle Vague" in competition at the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 17, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La nueva película The Adventures of Cliff Booth, una colaboración entre Quentin Tarantino (como guionista y productor) y David Fincher (como director), se perfila como uno de los estrenos más esperados en México para 2026. Aunque Netflix aún no ha confirmado una fecha exacta para el país, se espera que el título llegue en verano de 2026, con una posible proyección especial en salas de cine antes de su lanzamiento oficial en la plataforma de streaming.

El proyecto está producido por Netflix y cuenta con el regreso de Brad Pitt como Cliff Booth, personaje que originalmente interpretó en Once Upon a Time in Hollywood (2019). La película también incluye a un reparto estelar que suma nombres como Elizabeth Debicki, Scott Caan y Yahya Abdul-Mateen II.

La secuela de "Había una vez en Hollywood" expandirá el universo de Quentin Tarantino con Brad Pitt retomando el papel del doble de riesgo

La historia detrás de esta colaboración

La colaboración entre Tarantino y Fincher en The Adventures of Cliff Booth nace de una idea original de Tarantino, quien escribió el guion como un seguimiento del personaje de Cliff Booth, situado alrededor de 1977. A pesar de ser el autor del libreto, Tarantino decidió ceder la dirección a David Fincher, buscando explorar nuevos caminos creativos mientras mantiene su rol como productor.

Este movimiento es especialmente significativo porque Fincher y Pitt ya tienen una relación profesional sólida que incluye películas como Se7en, Fight Club y The Curious Case of Benjamin Button. La llegada de Fincher al proyecto promete fusionar el estilo narrativo audaz de Tarantino con la estética visual meticulosa que caracteriza al director de Mank y The Killer (2023).

Brad Pitt retoma el papel
Brad Pitt retoma el papel de Cliff Booth en la secuela exclusiva de Netflix, consolidando un icónico personaje que le valió el Oscar.
Elizabeth Debicki se une al
Elizabeth Debicki se une al reparto principal junto a Pitt, mientras el relato explora los efectos no ocurridos de los crímenes de Charles Manson.

Adaptando el material para streaming

A diferencia de la película original, que fue estrenada por Sony Pictures, este spin-off se produce y distribuirá principalmente a través de Netflix, aprovechando el acuerdo creativo que Fincher tiene con la plataforma. El cambio al modelo de streaming responde tanto a la exclusividad de Fincher con Netflix como a las tendencias actuales de consumo audiovisual.

Aunque Netflix tradicionalmente lanza sus grandes títulos directamente en línea, también está considerando una ventana en salas de cine para este proyecto como parte de su estrategia de marketing de alto perfil, buscando generar mayor expectación antes de su llegada al catálogo digital.

Detalles de la producción

La producción de The Adventures of Cliff Booth comenzó oficialmente en julio de 2025 en locaciones de California, recreando la estética de Hollywood de los años setenta para continuar la historia ocho años después de los eventos de la película original. El rodaje se extendió hasta principios de 2026 y la película tendrá un presupuesto estimado en torno a los 200 millones de dólares.

El reparto incluye además a Timothy Olyphant repitiendo su papel como James Stacy, junto con otros talentos como Carla Gugino y Holt McCallany. El diseño de producción, fotografía y otros elementos técnicos apuntan a consolidar una obra que combina el diálogo característico de Tarantino con la intensidad visual de Fincher.

En resumen, The Adventures of Cliff Booth no solo marca una colaboración inédita entre Tarantino y Fincher, sino también representa un paso importante en la evolución de las producciones cinematográficas hacia formatos híbridos entre cine tradicional y streaming — con México seguramente formando parte de su calendario de estrenos en verano de 2026.

