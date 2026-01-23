Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrías verla

La versión extendida y definitiva de 'Kill Bill' presenta por primera vez en México la visión original y completa del clásico de acción. (Archivo IMBD)

El regreso de “Kill Bill” a los cines mexicanos se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. Por primera vez en México, la versión extendida y definitiva de la saga, titulada “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, será proyectada.

La noticia ha generado entusiasmo entre fanáticos del cine de acción, quienes llevan años esperando ver el clásico dirigido por Quentin Tarantino en una obra íntegra tal como fue concebida por su director.

La cadena Cinépolis anunció esta esperada función extendida, que reúne la visión original de Tarantino. (X/ @Cinepolis)

El anuncio de este estreno exclusivo fue hecho por la cadena Cinépolis, y aunque no se ha confirmado la fecha oficial, siguiendo la tendencia vista en otros países, se ha manejado el 19 de febrero como la más probable para esta llegada.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair: una versión como nunca antes en pantalla grande

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" es la edición definitiva que Tarantino imaginó desde un inicio, uniendo los volúmenes 1 y 2 en una experiencia continua y extendida. Esta función especial traerá consigo varias novedades para el público mexicano:

Duración total: 4 horas y 41 minutos, con un intermedio programado para comodidad de los asistentes.

Secuencia animada inédita: Más de siete minutos de animación que no aparecieron en los estrenos comerciales.

Batalla de los “Crazy 88” a color: La icónica escena se proyectará completamente a color, distinta a la original en blanco y negro.

Narrativa integral: Se eliminan resúmenes y fragmentos añadidos, manteniendo la estructura y ritmo pensados por el director.

En una proyección especial anunciada como exclusiva, el público mexicano podrá ver por primera vez la edición definitiva unificada concebida por Quentin Tarantino. (Foto de archivo)

Esta versión maratónica permitirá a los espectadores adentrarse en el universo de Tarantino, disfrutando de una historia de venganza y acción en su máxima expresión.

Qué esperar de la experiencia

El estreno de esta versión extendida representa una oportunidad única tanto para quienes son fanáticos de Quentin Tarantino como para quienes buscan descubrir la saga completa por primera vez en pantalla grande.

La cadena ha destacado el carácter especial del evento y la posibilidad de vivir la historia de La Novia, interpretada por Uma Thurman, tal como fue concebida desde el inicio.

La Novia volverá a desatar su venganza en una proyección especial que incluye la famosa batalla de los “Crazy 88” a color y material nunca antes visto. (Foto de archivo)

Los asistentes podrán disfrutar de una sesión ininterrumpida que potencia la intensidad dramática, las coreografías de acción y la música emblemática de la película.

De esta manera, la llegada de “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” responde a una tendencia creciente en México por los eventos especiales en salas, donde los clásicos se revalorizan y encuentran nuevas audiencias.

Un evento imperdible para los amantes del cine

Con la expectativa puesta en la fecha tentativa de estreno y el entusiasmo que ha despertado en redes sociales, “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” se perfila como una cita obligada para los amantes del cine de acción y el estilo inconfundible de Tarantino.

El universo de Quentin Tarantino se expandirá y sorprenderá en los cines mexicanos con versiones nunca antes vistas. (Archivo IMBD)

La oportunidad de redescubrir una de las historias más icónicas del cine contemporáneo, ver la saga completa, extendida y sin censura en pantalla grande representa un homenaje tanto a la película como a su público fiel.