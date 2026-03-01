México

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

La agresión armada se registró en el municipio de Hualahuises

Foto: Fuerza Civil Nuevo León
Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León se registró la tarde de este sábado 28 de febrero en el municipio de Hualahuises.

De acuerdo con reportes, el ataque se registró durante un recorrido de vigilancia en una zona despoblada del municipio, lo que provocó la activación del Operativo Muralla en la región para evitar el ingreso de integrantes de la delincuencia organizada al estado.

Durante la intervención, sujetos armados abrieron fuego en contra de los elementos de seguridad estatal, lo que desató un enfrentamiento a balazos.

La Fuerza Civil informó que derivado del ataque a balazos un presunto delincuente fue abatido en el lugar, además de que fueron asegurados un vehículo y un arma.

Cinco policías resultan heridos tras accionar con su vehículo un explosivo en Doctor Coss

Un hecho reciente de violencia se registró el 10 de diciembre de 2025, cuando cinco elementos de la Fuerza Civil resultaron lesionados tras la detonación de un artefacto explosivo durante un patrullaje en la comunidad Francisco I. Madero, en el municipio de Doctor Coss.

Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública
La explosión ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los uniformados llevaban a cabo acciones de inspección sobre un camino de terracería en una zona despoblada.

De acuerdo con el reporte, el vehículo policial habría activado un artefacto explosivo improvisado cuando circulaban por la zona, el cual causó daños inmediatos en la unidad.

El estallido provocó que cinco policías resultaran lesionados y fueran trasladados a una zona metropolitana para su valoración médica.

Cuatro de ellos fueron reportados fuera de peligro y en observación, mientras que uno requirió atención especializada, aunque su condición permanecía como estable.

No se registraron civiles lesionados en este evento. El sitio de la detonación fue asegurado y resguardado por autoridades federales y estatales para realizar tareas de patrullaje.

(Fuerza Civil de Nuevo León)
Días antes, un segundo suceso violento se registró en una zona rural del Rancho San Juan del municipio de Doctor Coss.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la muerte de una persona luego de que su camioneta pasara sobre una presunta mina terrestre. El estallido dejó serios daños al vehículo y esparció fragmentos en el entorno.

Peritos en balística realizaron un análisis de campo para determinar el tipo exacto de artefacto utilizado. De acuerdo con reportes de medios locales, la víctima murió en el sitio a causa de la fuerza de la explosión.

La escalada violenta y el contexto regional en Doctor Coss

Foto: Fuerza Civil Nuevo León
El municipio de Doctor Coss ha sido escenario reciente de otros episodios de violencia derivados de la presencia de grupos armados y la cercanía con la frontera estatal de Tamaulipas, una zona históricamente afectada por la pugna entre organizaciones criminales.

El 27 de noviembre de 2025, elementos de la Fuerza Civil fueron objeto de un ataque por parte de un grupo de civiles armados en la carretera a Hidalgo, mientras realizaban patrullajes de inteligencia.

El grupo agresor, que se desplazaba en varias camionetas, abrió fuego contra los policías, quienes repelieron el ataque. En ese enfrentamiento, un agresor fue abatido y las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas y cargadores, según el informe de la propia corporación.

El ataque de noviembre no dejó policías lesionados, pero se reportó que el objetivo de la célula delictiva era ingresar a Nuevo León desde Tamaulipas, lo que ha intensificado la vigilancia y los operativos de seguridad en los límites entre ambas entidades.

