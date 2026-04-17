Lucero y Mijares reafirman su conexión con un emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Te quiero muchísimo”

Lucero compartió el escenario con su exesposo, Manuel Mijares, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. (Mijares: Instagram)

El concierto de Mijares en el Auditorio Nacional se convirtió en una de las noches más emotivas de su trayectoria. En medio de la celebración por sus 40 años de carrera, el cantante recibió a una invitada especial: Lucero, su exesposa y madre de sus hijos.

Antes de interpretar el tema “El Privilegio de Amar”, la llamada “Novia de América” tomó el micrófono para dedicarle un mensaje que conmovió al público.

“Tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos y me alegra profundamente celebrar contigo tus 40 años de carrera”, expresó.

El discurso provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes comenzaron a pedir un beso entre ambos. Lucero respondió con humor y dejó claro el tono de la noche: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.

La cantante también habló de la relación familiar que han logrado mantener tras su divorcio. “Quiero felicitarte, Manuel, quiero de verdad enaltecer todo lo que eres como artista, como persona y, repito, como papá de nuestros hijos. Creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que pues no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas”.

Lucero y su hija, Lucerito, se unieron a Manuel Mijares en su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Una historia de amor que siguió a pesar de su separación

En otro momento, reafirmó el cariño que conserva hacia el intérprete: “Te admiro profundamente, te quiero muchísimo y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón”. Además, agradeció la invitación al escenario: “Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a cantar contigo esta noche… Que sean 40 años más, Manuel”.

El encuentro sobre el escenario no solo celebró la carrera de Mijares, también recordó la historia que ambos construyeron desde que se conocieron en la película Escápate conmigo. Años después, consolidaron su relación con una boda en 1997 que se convirtió en un fenómeno televisivo en México.

Aunque actualmente ya no forman una pareja, Lucero y Mijares tuvieron dos hijos durante el tiempo que duró su matrimonio (Foto: Instagram / @luceromexico)

Hoy, con dos hijos en común y caminos profesionales independientes, Lucero y Mijares demostraron que mantienen una relación cercana basada en respeto y admiración. La ovación del público en el Auditorio Nacional confirmó que su historia sigue vigente en la memoria colectiva.

La velada dejó claro que, más allá de su pasado como pareja, ambos artistas conservan una conexión que trasciende el escenario y que continúa emocionando a varias generaciones.