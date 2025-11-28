México

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

La Fuerza Civil informó que se trató de una célula delictiva que intentaba ingresar al estado

Enfrentamiento entre sicarios y Fuerza
Enfrentamiento entre sicarios y Fuerza Civil de Nuevo León / Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Un ataque armado en contra de elementos de la Fuerza Civil del estado de Nuevo León se registró la tarde de este jueves 27 de noviembre que dejó como saldo un agresor abatido.

El ataque a balazos se registró alrededor del medio día sobre la carretera a Hidalgo, el municipio de Doctor Coss, y ocurrió cuando los elementos realizaban patrullajes de inteligencia.

Durante los recorridos, un grupo de sujetos armados, quienes de acuerdo con reportes se trasladaban a bordo de varias camionetas, atacó a tiros a los uniformados cuando detectaron su presencia, por lo que tuvieron que repeler la agresión.

Célula delictiva intentó ingresar al estado

Luego de varios minutos de enfrentamiento, uno de los agresores fue abatido por los elementos de la Fuerza Civil. Además, la corporación informó que se logró el aseguramiento de 2 armas largas y cargadores.

(Foto: Fuerza Civil Nuevo León)
(Foto: Fuerza Civil Nuevo León)

En el intercambio de balas ningún policía resultó lesionado. En tanto, la zona se mantuvo bajo resguardo de elementos federales y estatales, quienes se desplegaron al sitio tras reportarse el enfrentamiento.

Más tarde, la Fuerza Civil informó que el ataque ocurrió cuando una célula delictiva intentaba ingresar al estado.

Enfrentamiento deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss

Esta agresión se suma a la registrada el pasado 22 de agosto en el municipio de Doctor Coss, la cual ocurrió cuando personal de la Fuerza Civil de Nuevo León realizaba labores de patrullaje y vigilancia.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas durante un despliegue realizado en el marco del Operativo Muralla, diseñado para impedir el ingreso de grupos delictivos provenientes de otros estados.

La corporación informó en un comunicado que el personal repelió la agresión hasta que lograron controlarla. El resultado del enfrentamiento fue de 12 hombres abatidos, el aseguramiento de 8 armas largas, equipo táctico, varios cargadores y cartuchos.

Ningún elemento de la Fuerza Civil resultó herido y la seguridad en la zona fue restablecida.

(Fuerza Civil de Nuevo León)
(Fuerza Civil de Nuevo León)

El municipio de Doctor Coss fue escenario de violencia relacionada con el Cártel del Noreste a principios del año pasado, especialmente tras ataques a instalaciones gubernamentales y mensajes atribuidos a esta organización, lo que intensificó la confrontación con el Cártel del Golfo.

Como parte de la estrategia de seguridad, el entonces secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, anunció la implementación de patrullajes aéreos y terrestres para enfrentar a los grupos delictivos.

“Van a tener una presencia inédita, como ya lo decía, una cantidad muy importante de policías de Fuerza Civil trabajando codo a codo con las fuerzas armadas, para restablecer la paz en la zona”, afirmó el exfuncionario en conferencia de prensa.

Además, anunció que como parte de la estrategia se tendría estrecha coordinación con las autoridades de Tamaulipas para reforzar la vigilancia en la frontera estatal.

Ataque armado Doctor Coss Nuevo León Enfrentamiento Narco en México Agresor abatido Narcotráfico en México

Movimiento Ciudadano votará en contra

David Faitelson se rinde ante

Hospitalizan a Kunno tras sufrir

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en

Mariana Echeverría y su esposo
