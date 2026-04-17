Exparticipante de Survivor México revela que fue acosada por trabajador de Televisa cuando era menor

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Una extrabajadora infantil del medio artístico denunció que, durante su paso por Televisa, fue víctima de acoso sexual por parte de un empleado cuando aún era menor de edad.

Frida Urbina, reconocida por su participación en realities como Survivor México y La venganza de los ex, relató en entrevista para Pietro TV que un asistente de talentos la tocó de forma indebida durante una grabación, episodio que mantuvo en silencio hasta que su madre confrontó la situación y exigió respuestas a la televisora.

Frida Urbina relató acoso de un asistente de talentos de Televisa

Frida Urbina narró que se encontraba en una grabación cuando un asistente de talentos le pidió hablar sobre sus líneas y vestuario.

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“Me lleva atrás de las camionetas de vestuario de Televisa y me hace así entre las bubis para tocarme los pezones y me dice: ‘Es que tenemos que hacer algo con esto’”, contó la exconcursante de Survivor.

La actriz reconoció que, en ese momento, no entendía la gravedad de lo ocurrido:

“No sabía, hasta como después de dos veces que lo hizo, como que entendí que era acoso. Al principio pensé: ‘Tienen que ver que me quede la playera’”, expresó en la charla difundida por Pietro TV.

La actriz confesó que, debido al miedo y la confusión, no contó lo sucedido a su madre de inmediato.

“Yo no le dije a mi mamá, estaba muy callada. Me decían: ‘Oye, tienes que ir a Televisa’, y yo decía: ‘Es que no quiero ir’”, relató.

Fue hasta que su madre notó su rechazo constante que la confrontó y logró conocer la situación: “A las dos y media mi mamá ya estaba fuera de Televisa haciendo un desmadre impresionante. Fue como de las primeras veces que sentí que alguien intercedía por mí”, recordó Urbina en la entrevista.

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¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina es actriz, creadora de contenido y participante de realities en televisión mexicana. Se hizo conocida por su paso en programas como La venganza de los ex y, especialmente, Survivor México, donde fue eliminada el 13 de junio de 2025.

Tras su salida de Survivor, Urbina enfrentó polémicas personales, entre ellas la ruptura con Abel Robles, con quien se casó en 2024 y cuya relación fue mediática.

En redes sociales, Frida compartió mensajes sobre su proceso personal después de la ruptura que habría sido por una presunta infidelidad de él:

“Tengo mucha fe en que las cosas pasan por algo. Nunca dejaría de ser la persona que soy porque alguien no me supo valorar”.

El episodio de acoso narrado por Urbina en Pietro TV se hizo público años después de su experiencia en Televisa.

Ella sostuvo: “No sabía que era acoso hasta tiempo después. En ese momento tu cabeza piensa lo mejor para no pensar lo peor”.