México

Suman más de mil restos humanos hallados en lagunas de Tláhuac, colectivos piden seguridad y ampliar jornadas de búsqueda

Los colectivos indicaron que entre el 7 y el 16 de abril se hallaron mil 076 restos y fragmentos óseos

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Members of missing persons collectives and Mexico City's judicial authorities take part in a search operation at the Tlahuac‑Chalco lakes, where, according to local media, hundreds of bone fragments have been found, in Mexico City, Mexico, April 15, 2026. REUTERS/Haaron Alvarez
Members of missing persons collectives and Mexico City's judicial authorities take part in a search operation at the Tlahuac‑Chalco lakes, where, according to local media, hundreds of bone fragments have been found, in Mexico City, Mexico, April 15, 2026. REUTERS/Haaron Alvarez

Más de mil restos y fragmentos óseos han sido localizados en las lagunas de La Habana, en la frontera entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, durante jornadas de búsqueda realizadas del martes 7 al jueves 16 de abril.

Colectivos y familias independientes exigen a las autoridades la ampliación de los trabajos, mayor seguridad y protocolos de identificación digna ante lo que califican como una crisis forense.

En un comunicado dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles Ciudad de México, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Voces de la Ausencia, Lirios Buscadores Izcalli y familias independientes manifiestan su consternación ante la magnitud de los hallazgos.

Entre el 7 y el 16 de abril, las jornadas arrojaron un total de mil 076 restos y fragmentos óseos.

El desglose diario reporta desde 29 hasta 255 fragmentos en una sola jornada. Las organizaciones advierten que el terreno y la ubicación no justifican retrasos en la búsqueda ni en el resguardo, y piden atención inmediata del Estado.

Exigen ampliar jornadas y garantizar seguridad

Los colectivos demandan que las labores de búsqueda no se detengan y solicitan la asignación de mayores recursos humanos y técnicos, con énfasis en la presencia de personal pericial y de la comisión de búsqueda.

Exigen un protocolo de procesamiento que garantice la identificación pronta y sin revictimización de cada resto localizado.

El comunicado exige a las autoridades la protección del perímetro y la integridad de las familias buscadoras que permanecen en el lugar.

Plantean la necesidad de un canal de comunicación permanente para informar a las familias sobre los avances de los peritajes.

“El Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia. No descansaremos hasta que cada uno de estos restos recupere su identidad y regrese a casa de manera digna”, señalan los colectivos firmantes.

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