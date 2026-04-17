Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,30 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,24% si se compara con los 17,26 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,01%; sin embargo en el último año aún mantiene una bajada del 10,42%.

Respecto a jornadas anteriores, encadenó dos fechas seguidas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es claramente inferior a la cifra lograda para el último año (8,84%), lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en fechas recientes.