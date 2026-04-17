México

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de abril
Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 17 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,30 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,24% si se compara con los 17,26 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,01%; sin embargo en el último año aún mantiene una bajada del 10,42%.

Respecto a jornadas anteriores, encadenó dos fechas seguidas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es claramente inferior a la cifra lograda para el último año (8,84%), lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en fechas recientes.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Dos días después de agredir verbalmente a periodista de Canal 44, presidente municipal de Zapopan ofrece disculpas

La declaración surgió después de que se le preguntara sobre la situación del agua y la vivienda en el municipio

Dos días después de agredir verbalmente a periodista de Canal 44, presidente municipal de Zapopan ofrece disculpas

Feminicidio de Edith Guadalupe: Bertha Alcalde anuncia que habrá consecuencias penales en la Fiscalía

Los familiares de la joven localizaron su cuerpo en el sótano de un edificio de la CDMX y señalan omisión por parte de las autoridades

Feminicidio de Edith Guadalupe: Bertha Alcalde anuncia que habrá consecuencias penales en la Fiscalía

Becas del Bienestar: ¿Eres de continuidad o no? Esto define si ya recibes tu apoyo este bimestre

El calendario aplica solo a quienes ya han recibido depósitos previos y cuentan con tarjeta activa

Becas del Bienestar: ¿Eres de continuidad o no? Esto define si ya recibes tu apoyo este bimestre

Nueva era del trabajo híbrido: 15% de las decisiones empresariales las tomaría la IA en 2028

La integración de inteligencia artificial agéntica libera recursos humanos para tareas de mayor valor, requiriendo nuevas capacidades de supervisión

Nueva era del trabajo híbrido: 15% de las decisiones empresariales las tomaría la IA en 2028

Suman más de mil restos humanos hallados en lagunas de Tláhuac, colectivos piden seguridad y ampliar jornadas de búsqueda

Los colectivos indicaron que entre el 7 y el 16 de abril se hallaron mil 076 restos y fragmentos óseos

Suman más de mil restos humanos hallados en lagunas de Tláhuac, colectivos piden seguridad y ampliar jornadas de búsqueda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de Survivor México revela que fue acosada por trabajador de Televisa cuando era menor

Exparticipante de Survivor México revela que fue acosada por trabajador de Televisa cuando era menor

Galilea Montijo niega estar ‘asqueada’ de México y aclara origen de polémico audio

Fans de Lucero y Mijares reaccionan a su emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Nunca dejen de cantar juntos”

Dagna Mata revela quién estuvo detrás de su look en el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal

Nace la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide: así dio la noticia el conductor de ‘Exatlón México’

DEPORTES

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Chiquete Orozco culpa a Paunovic por la derrota de Chivas en la final contra Tigres

Tim Howard lanza predicción sobre Selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026

Brentford vs Fulham: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Raúl Jiménez en la Premier League