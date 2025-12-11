Cinco policías resultan heridos tras accionar con su vehículo un explosivo en Doctor Coss, Nuevo León

Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Linares N.L.

Cinco elementos de la Fuerza Civil resultaron lesionados luego de que un artefacto explosivo detonó cuando realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad Francisco I. Madero del municipio de Doctor Coss, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este miércoles 10 de diciembre, cuando los uniformados llevaban a cabo acciones de inspección sobre un camino de terracería, en una zona despoblada.

De acuerdo con el reporte, el vehículo policial habría accionado un artefacto explosivo improvisado cuando circulaba por la zona, lo que provocó daños en la unidad.

Debido al estallido, los elementos fueron trasladados a una zona metropolitana para su valoración. Cuatro de los uniformados permanecen en observación y fuera de peligro, en tanto, uno de ellos presentó lesiones y requirió atención médica, aunque su condición se reporta como estable.

En este hecho no se reportaron civiles lesionados. El sitio permanece resguardado y asegurado por autoridades federales y estatales.

(Fuerza Civil de Nuevo León)

Muere persona al estallar presunta mina terrestre en Doctor Coss

Un segundo hecho ocurrió este miércoles en una zona despoblada de Doctor Coss, donde una persona fue reportada como muerta luego de que su camioneta pasó sobre una presunta mina terrestre y estalló.

El hecho fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual detalló que la muerte ocurrió en el Rancho San Juan alrededor de las 10:30 horas.

De acuerdo con el reporte, algunas versiones refirieron que la muerte se debió por un artefacto explosivo, por lo que peritos del área de balística acudieron al sitio para llevar a cabo un análisis de campo.

Foto: Fuerza Civil Nuevo León

Reportes de medios locales refieren que la detonación provocó que la víctima muriera en el sitio debido al estallido. Su vehículo resultó con graves daños que provocaron que varios de sus fragmentos quedaran esparcidos en la zona.

Ataque armado a elementos de seguridad en Doctor Coss deja un agresor abatido

Un hecho de violencia reciente en el municipio se registró el pasado 27 de noviembre, cuando un grupo de civiles armados realizaron un ataque en contra de elementos de la Fuerza Civil.

La agresión ocurrió alrededor del medio día sobre la carretera a Hidalgo, en el municipio de Doctor Coss, la cual se registró cuando elementos de seguridad realizaban patrullajes de inteligencia en la zona.

En la acción, un grupo de sujetos que se trasladaban a bordo de varias camionetas abrió fuego en contra de los uniformados, por lo que tuvieron que repeler el ataque.

La Fuerza Civil informó que uno de los agresores fue abatido en el sitio, además de lograr el aseguramiento de dos armas largas y cargadores.

Aunque ningún policía resultó lesionado, se detalló que el ataque ocurrió cuando una célula delictiva intentaba ingresar al estado.

Y es que este municipio colinda con el estado de Tamaulipas, lo que provoca que se registren hechos de violencia ante la incursión de células criminales.