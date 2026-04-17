Galilea Montijo niega estar ‘asqueada’ de México y aclara origen de polémico audio

La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo rechazó que se sintiera asqueada de México tras la controversia generada por un audio difundido en redes sociales.

La conductora negó que el material, atribuido a su voz, reflejara su sentir sobre el país y atribuyó la grabación a inteligencia artificial.

Galilea Montijo negó estar asqueada de México y culpó a la inteligencia artificial

Durante un encuentro con medios, Galilea Montijo abordó directamente la polémica: “Ay, ya escuché que salió un audio, que nuevamente les digo, es IA (Inteligencia Artificial). Es IA", comentó.

De igual manera, la conductora de Hoy lamentó tener que estar constantemente aclarando ese tipo de situaciones.

Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

“Desgraciadamente lo tengo que desmentir, porque mi contrato todavía no termina. Mi contrato, de hecho, termina no este año y termina hasta diciembre. Entonces, yo amo mi país, amo mi país, ustedes me conocen. Yo he trabajado aquí hace más de treinta años, aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos. O sea, ¿por qué me tendría que ir?”, dijo la conductora.

Montijo insistió en que nunca expresó asco hacia México y señaló la diferencia entre buscar oportunidades en el extranjero y sentir rechazo por su país:

“Una cosa es decir: ‘Estoy asqueada de mi país’, que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país”.

La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La presentadora también subrayó el riesgo de la desinformación digital:

“Así como las cosas que hace la IA para bien, porque viene a revolucionar muchísimas cosas increíbles, también estamos viendo que hace mucho mal. Y tenemos que tener mucho cuidado, no nada más para la gente pública, para las familias en general, para el mundo en general”, dijo y añadió:

“Puede ser algo muy, muy peligroso y que le hagan eso a algo sin sentido, atroz, me parece más terrible eso, que le den difusión a algo”.

¿Cómo inició la polémica?

La controversia inició cuando un audio, difundido por el periodista Jorge Carbajal, se volvió viral en redes sociales.

En el material, una voz atribuida a Galilea Montijo lanza críticas contra México, lo que generó reacciones divididas entre usuarios y aumentó la atención mediática sobre la presentadora del programa Hoy.

Esto decía el supuesto audio:

“Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México. Qué triste decir lo que te estoy diciendo, y te lo digo con los ojos llenos de agüita, porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme, de respirar y de… ay, qué te digo”.

Carbajal aseguró la autenticidad del archivo: “De una vez se los digo, no es inteligencia artificial”.

El youtuber Michelle Rubalcava opinó que el audio, de ser genuino, dañaría la imagen pública de la conductora.

Galilea Montijo cautivó en el estreno de La Casa de Los Famosos 3 con un vestido exclusivo de alta costura diseñado por Iann Dey. (Instagram: iann_dey)

Rubalcava recordó que Montijo habría explorado oportunidades fuera del país en años recientes y relató:

“Hace como dos años Galilea ya iba a terminar su contrato en Televisa y andaba buscando con Danna Vázquez… ‘Gali, vámonos a Miami, te consigo un contratazo en Telemundo’”.