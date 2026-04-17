¿Quiénes son las mujeres que abrieron camino en la política? El INE reconoce participación femenina en exposición

A través de un recorrido por distintos momentos clave, la muestra evidencia la transformación paulatina de los derechos políticos femeninos (INE)

La exposición temporal “Mujeres que Abrieron Camino” ofrece un panorama integral sobre la evolución de la participación política de las mujeres en México, articulando memoria histórica y datos actuales.

A través de un recorrido por distintos momentos clave, la muestra evidencia la transformación paulatina de los derechos políticos femeninos, desde las primeras luchas sufragistas hasta la consolidación de la paridad constitucional en todos los espacios del poder público. El mensaje central de la exhibición es que la paridad de género no representa una meta finalizada, sino un proceso de cambio permanente.

Ubicada en el Lobby del Salón de Sesiones del Instituto Nacional Electoral, la exposición destaca cómo la presencia de mujeres en cargos públicos supuso una ruptura histórica en instituciones tradicionalmente reservadas a los hombres. Se enfatiza la trascendencia de la reforma constitucional de 2019, conocida como “Paridad en Todo”, que establece la participación igualitaria de las mujeres en los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos, los partidos políticos y los sistemas normativos indígenas.

De las pioneras al presente: avances y logros recientes

La exhibición integra imágenes y perfiles de mujeres que abrieron camino en la vida pública mexicana. Entre ellas se encuentran Hermila Galindo Acosta, promotora del voto femenino; Aurora Mesa Andraca, primera presidenta municipal; Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada federal; María Cristina Salmorán de Tamayo, primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de una entidad federativa. Estas figuras representan hitos fundamentales en la historia de los derechos políticos de las mujeres.

En cuanto a los avances recientes, la exposición señala que la reforma de paridad constitucional permitió convertir una demanda histórica en una garantía efectiva de participación igualitaria. Se resalta la elección de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República y los resultados del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en el que fueron electas 529 mujeres y 348 hombres para cargos como ministras, magistradas y juezas.

En el ámbito estatal, el incremento de gobernadoras es uno de los cambios más notorios. Actualmente, 13 mujeres encabezan gobiernos estatales, lo que equivale al 40.62% del total de estos cargos. Entre las titulares actuales se encuentran Marina del Pilar Ávila Olmeda, Layda Sansores San Román, Indira Vizcaíno Silva, Maru Campos Galván, Evelyn Salgado Pineda, Lorena Cuéllar Cisneros, Teresa Jiménez Esquivel, Mara Lezama Espinosa, Delfina Gómez Álvarez, Clara Marina Brugada Molina, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Margarita González Saravia Calderón y Norma Rocío Nahle García.

Retos persistentes y el futuro de la paridad

A pesar de los avances alcanzados, la exposición subraya que aún existen retos significativos para el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Persisten fenómenos como la violencia política, desigualdades estructurales y barreras culturales que limitan el acceso y la permanencia de las mujeres en los espacios de decisión.

La muestra concluye invitando a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la memoria de quienes abrieron camino y de asumir la responsabilidad de ampliar y fortalecer la paridad como un proceso en curso. La historia y los datos actuales confirman que la transformación institucional es resultado de la suma de esfuerzos de distintas generaciones, y que el desafío es seguir avanzando hacia una igualdad sustantiva en todos los ámbitos del poder público.