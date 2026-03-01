México

Concierto de Shakira en el Zócalo: conoce las cicloestaciones de ecobici CDMX que estarán fuera de servicio

Se recomienda tomar previsiones, planear rutas alternas y revisar opciones de transporte público

La cantante colombiana Shakira ofreció
La cantante colombiana Shakira ofreció su penúltimo concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “las mujeres ya no lloran”, en el estadio GNP Seguros. Foto: Cuartoscuro

Con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México Ecobici informó que algunas cicloestaciones suspenderán operaciones de manera temporal, como parte de los operativos de seguridad y logística por el evento masivo.

La medida afectará a usuarios que utilizan ecobici CDMX para desplazarse por la zona centro, por lo que se recomienda tomar previsiones, planear rutas alternas y revisar opciones de transporte público.

De acuerdo con el aviso oficial, las cicloestaciones de ecobici CDMX estarán fuera de servicio este domingo 1 de marzo, y reanudarán operaciones el lunes 2 de marzo.

La estrella colombiana se presentará
La estrella colombiana se presentará por segunda ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México casi 20 años después. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

La suspensión coincide con la realización del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, evento que reunirá a miles de asistentes en el primer cuadro de la capital.

Cicloestaciones que no operarán

Las siguientes cicloestaciones de ecobici CDMX suspenderán servicio de manera temporal:

  • CE 43 Revillagigedo – Juárez
  • CE 52 Hidalgo – Trujano
  • CE 55 5 de Mayo – Bolívar
  • CE 65 Marconi – Tacuba
  • CE 88 2ª Cerrada de 5 de Mayo – Palma
  • CE 89 República de Guatemala – Monte de Piedad
  • CE 90 José María Pino Suárez – Corregidora
  • CE 94 Lic. Verdad – Moneda
  • CE 95 20 de Noviembre – Venustiano Carranza
  • CE 97 República de El Salvador – Pino Suárez
  • CE 270 De la República – Ponciano Arriaga

Estas estaciones se ubican en calles aledañas al Zócalo capitalino, por lo que su cierre forma parte del control de accesos y movilidad durante el evento.

Tips para los usuarios de ecobici

Si utilizas ecobici CDMX durante el fin de semana del concierto, se recomienda:

  • Consultar la app de Ecobici para verificar estaciones disponibles.
  • Anticipar traslados hacia el Centro Histórico.
  • Considerar rutas alternas o medios de transporte distintos.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse atenta a nuevos avisos.

Horario especial del Metro CDMX por concierto

Además del cierre de cicloestaciones de ecobici CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX anunció un horario especial de servicio este domingo 1 de marzo para facilitar la salida de los asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo.

Las Líneas 1, 2 y 9 extenderán su operación hasta la 01:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo. En tanto, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada durante todo el domingo, por lo que se recomienda utilizar estaciones cercanas como Bellas Artes, Pino Suárez o Isabel la Católica.

Metro CDMX tendrá horario especial
Metro CDMX tendrá horario especial por concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. Foto: X/@MetroCDMX.

Recomendaciones para los fans

La Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los fans que asistan al concierto de Shakira en el Zócalo, con el objetivo de reducir riesgos a la salud durante el evento debido al clima caluroso y vientos. Entre las recomendaciones destacan:

  • Hidratarse constantemente antes, durante y después del concierto.
  • Usar ropa ligera y protección solar, como gorra o sombrero.
  • Permanecer en zonas con sombra o ventilación.
  • Evitar cargar objetos voluminosos, que dificulten la movilidad.

Las autoridades recordaron que, además de planear el transporte y considerar los cierres de ecobici CDMX y ajustes en el Metro CDMX, es importante cuidar la salud ante las altas temperaturas para disfrutar el evento de manera segura.

¿Spotify eliminará los narcocorridos? La

Garitas de Tijuana: cuál es

Shakira en el Zócalo de

El USS Wichita regresa a

Becas Rita Cetina y Benito
Acta de defunción confirma que

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

¿Spotify eliminará los narcocorridos? La

Cruz Azul aprovecha derrota de

