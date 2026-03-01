México

Clara Brugada condena ataques contra Irán y llama a proteger a la infancia

La mandataria capitalina condena la muerte de 85 niñas en Minab y llama a priorizar la paz sobre la guerra

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Ante el inicio de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, alzó la voz para condenar enérgicamente el conflicto y exigir el cese inmediato de las hostilidades. A través de su cuenta en la red social X, la mandataria capitalina se posicionó con un mensaje directo y contundente que rápidamente circuló en redes sociales.

“¡No más guerra! ¡No más muerte a civiles! ¡Ni una niña más! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la paz! ¡Sí al futuro y al cuidado de las infancias!”, escribió Brugada Molina, en referencia a la operación denominada “Furia épica” por Washington y “León Rugiente” por Tel Aviv, que en sus primeras horas ya reportaba explosiones en Teherán, Qom, Isfahán, Shiraz y otras ciudades iraníes.

El dolor que motivó el llamado: niñas asesinadas en una escuela

El pronunciamiento de Brugada Molina adquiere especial resonancia frente a uno de los episodios más devastadores del conflicto: el impacto de un cohete en una escuela primaria en la ciudad de Minab, durante el horario de clases, que dejó al menos 115 personas muertas según la agencia estatal iraní IRNA, entre ellas decenas de niñas.

La tragedia concentró la indignación internacional y puso en el centro del debate el costo humanitario de la ofensiva, que según la Media Luna Roja ha causado más de 200 muertos y 747 heridos, afectando 20 de las 31 provincias de Irán.

La jefa de Gobierno capitalina subrayó con particular énfasis la necesidad de proteger a la infancia como una prioridad que está por encima de cualquier disputa geopolítica o estrategia militar.

Un musulmán chiíta simpatizante de
Un musulmán chiíta simpatizante de la Organización Estudiantil Imamia (ISO) sostiene un retrato del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, durante una protesta contra Israel y los ataques estadounidenses a Irán, en Karachi, Pakistán, el 28 de febrero de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro

El diálogo se interrumpió antes del estallido del conflicto

La crisis estalló pese a que las negociaciones indirectas mediadas por Omán aún estaban en curso. El propio canciller omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, había declarado apenas el 27 de febrero que un acuerdo estaba “al alcance”. Horas después, y sin que el proceso diplomático hubiera concluido, comenzaron los bombardeos.

Una condena que se suma a voces globales

El posicionamiento de Brugada Molina se alinea con el de otros gobiernos y organismos que han rechazado la intervención armada, entre ellos China, Brasil, Noruega y el secretario general de la ONU, António Guterres, quien condenó las acciones militares de todas las partes involucradas. En América Latina, Chile también condenó la escalada de violencia.

Con su mensaje, Clara Brugada Molina reafirma una postura de México —históricamente comprometida con la solución pacífica de controversias— y coloca a la Ciudad de México como un espacio de defensa de los derechos humanos, la paz y, sobre todo, el bienestar de las infancias en el mundo.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosIsraelConflicto en Medio OrienteAtaques a civilesDerechos humanosPazClara BrugadaNiñezCiudad de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Susana Zabaleta critica concierto de Shakira en el Zócalo: “Al pueblo, pan y circo”

La cantante cuestionó las prioridades de autoridades en México luego de los hechos violentos en Jalisco

Susana Zabaleta critica concierto de

Resultados del Tris: todos los ganadores del sábado 28 de febrero del 2026

Consulte aquí el listado completo con las cifras obtenidas en los sorteos más recientes, difundidas por la Lotería Nacional

Resultados del Tris: todos los

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 28 de febrero del 2026

Celebrado en dos ocasiones al día, a las 15:00 y a las 21:00 horas, estas son las cifras afortunadas más recientes

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Temblor en México hoy 1 de marzo: se registra sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor en México hoy 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras abatimiento de “El Mencho”,

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta critica concierto de

Susana Zabaleta critica concierto de Shakira en el Zócalo: “Al pueblo, pan y circo”

Conoce es el setlist actualizado de Shakira para el Zócalo de la CDMX: desde Pies Descalzos hasta Loba

Qué es la enfermedad de Hashimoto, padecimiento que llevó a Cynthia Klitbo a la depresión

El Chapulín Colorado cumple 53 años de estreno: la historia y los valores del personaje creado por Chespirito

Sergio Mayer estaría ganando más de medio millón de pesos en La Casa de los Famosos, según Poncho de Nigris

DEPORTES

Conoce las sedes del Clásico

Conoce las sedes del Clásico Mundial de Beisbol, dónde juega México

Brandon Moreno cae ante Kavanagh: así se vivió la UFC México 2026

Chivas pierde el liderato y Toluca mantiene el invicto

México vs Arizona Diadmonbacks: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol

México define a sus pitchers abridores y confirma quién suplirá la baja de Taj Bradley en el Clásico Mundial