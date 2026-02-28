Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

(Instagram)

Los nietos de Carmen Salinas salieron en defensa de la memoria de la actriz luego de que su nombre fuera mencionado en declaraciones de un recluso entrevistado por Saskia Niño de Rivera en el pódcast Penitencia.

Tras la viralización del episodio y la indignación de la familia Salinas, los descendientes advirtieron que no descartan acciones legales y pidieron una disculpa pública a la conductora del programa.

La postura de los nietos de Carmen Salinas

Manuel y Marisol Monge, nietos de Carmen Salinas, manifestaron su molestia por la difusión de señalamientos que involucran a su abuela en supuestos rituales, y señalaron directamente a la responsable del pódcast.

“Es una estrategia muy sucia, el generar morbo y a través del morbo, seguidores”, afirmó Manuel Monge en entrevista televisiva.

Marisol Monge expresó su deseo de que haya una disculpa por parte de Saskia Niño de Rivera:

“A mí sí me gustaría que por lo menos hubiera una disculpa de parte de ella, ya que mi abuela ya no está. Claro que va a tener a su familia para defenderla”.

Además, subrayó que se trata de una acusación muy delicada contra una persona que no puede defenderse: “Es muy delicado. Alguien que ya no se puede defender y están tomando algo de verdad muy delicado”.

Los nietos indicaron que analizarán con el equipo legal la posibilidad de emprender acciones: “Tendríamos que checarlo con el equipo de abogados y ver qué se puede hacer. Nosotros apoyando a mi mamá, por supuesto”, declaró Manuel Monge.

¿Qué ha dicho Saskia Niño de Rivera?

Tras la polémica, Saskia Niño de Rivera publicó un video en el que explicó el propósito original del pódcast Penitencia y se deslindó de cualquier intención de dañar la reputación de terceros.

“Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, no es un pódcast de espectáculo, es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo”, declaró la conductora.

Aclaró que los testimonios emitidos en el programa pertenecen a personas privadas de la libertad y que la aparición de nombres forma parte de la narrativa de quienes cuentan su historia.

“El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo”, explicó, y pidió a los medios y al público abordar estos contenidos con responsabilidad y empatía.

Niño de Rivera enfatizó que el enfoque debe estar en comprender el origen de la violencia en el país y no en alimentar el morbo.

