Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

(Instagram)

La activista y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, respondió a la controversia generada por la aparente mención de Carmen Salinas en un episodio de su pódcast Penitencia.

En un mensaje difundido en redes sociales, defendió el carácter académico y social del proyecto, subrayando que no busca alimentar el espectáculo ni el morbo.

Lo que dijo Saskia Niño de Rivera

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Saskia Niño de Rivera abordó la viralización de un fragmento de la entrevista realizada a “Beto”, un recluso que señaló a figuras públicas.

Ante el interés mediático por descifrar los nombres censurados, la activista aclaró: “Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, no es un pódcast de espectáculo, no es un pódcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia”.

De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Niño de Rivera enfatizó que el objetivo del pódcast es “escuchar a personas que están privadas de la libertad para entender algo mucho más grande”, haciendo referencia a las condiciones de violencia extrema en que muchos niños y niñas crecen en México.

“El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre. El foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa”.

Además, invitó a los medios y al público a que aborden estos relatos con responsabilidad y empatía:

“Estas historias implican una enorme responsabilidad. No son piezas de entretenimiento, son relatos atravesados por trauma y a quienes escuchan Penitencia, por favor les pido que lo hagan desde la conciencia, la responsabilidad, desde la empatía”.

La activista cerró su clip con losiguiente: “Penitencia no es para alimentar el morbo, es para entender el dolor. Y si no somos capaces de sostener estas conversaciones con responsabilidad, entonces yo creo que estamos fallando justo en lo que estamos pretendiendo querer cambiar".

La activista de Reinserta ahondó sobre el episodio que se viralizó en redes (Instagram Saskianino)

¿Qué fue lo que pasó?

El episodio de “Penitencia” que detonó la controversia presenta el testimonio de Beto, un recluso que narró experiencias de violencia, abandono y hechos delictivos desde su infancia.

Durante la entrevista, el hombremencionó a diversas figuras públicas, incluidas algunas del medio artístico, en el contexto de sus declaraciones sobre su vida y entorno.

Durante su mensaje, Niño de Rivera destacó que Penitencia se utiliza en espacios académicos y de formación profesional, como escuelas de policía y facultades de criminología, para acercar a los estudiantes a realidades que suelen quedar fuera de los análisis teóricos.