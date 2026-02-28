México

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

La cofundadora de ‘Reinserta’ compartió un clip a través de sus redes sociales para dar su posicionamiento al respecto

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

La activista y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, respondió a la controversia generada por la aparente mención de Carmen Salinas en un episodio de su pódcast Penitencia.

En un mensaje difundido en redes sociales, defendió el carácter académico y social del proyecto, subrayando que no busca alimentar el espectáculo ni el morbo.

Lo que dijo Saskia Niño de Rivera

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Saskia Niño de Rivera abordó la viralización de un fragmento de la entrevista realizada a “Beto”, un recluso que señaló a figuras públicas.

Ante el interés mediático por descifrar los nombres censurados, la activista aclaró: “Penitencia no es un pódcast de entretenimiento, no es un pódcast de espectáculo, no es un pódcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia”.

De la psicología forense a
De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Niño de Rivera enfatizó que el objetivo del pódcast es “escuchar a personas que están privadas de la libertad para entender algo mucho más grande”, haciendo referencia a las condiciones de violencia extrema en que muchos niños y niñas crecen en México.

“El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre. El foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa”.

Además, invitó a los medios y al público a que aborden estos relatos con responsabilidad y empatía:

“Estas historias implican una enorme responsabilidad. No son piezas de entretenimiento, son relatos atravesados por trauma y a quienes escuchan Penitencia, por favor les pido que lo hagan desde la conciencia, la responsabilidad, desde la empatía”.

La activista cerró su clip con losiguiente: “Penitencia no es para alimentar el morbo, es para entender el dolor. Y si no somos capaces de sostener estas conversaciones con responsabilidad, entonces yo creo que estamos fallando justo en lo que estamos pretendiendo querer cambiar".

La activista de Reinserta ahondó sobre el episodio que se viralizó en redes (Instagram Saskianino)

¿Qué fue lo que pasó?

El episodio de “Penitencia” que detonó la controversia presenta el testimonio de Beto, un recluso que narró experiencias de violencia, abandono y hechos delictivos desde su infancia.

Durante la entrevista, el hombremencionó a diversas figuras públicas, incluidas algunas del medio artístico, en el contexto de sus declaraciones sobre su vida y entorno.

Durante su mensaje, Niño de Rivera destacó que Penitencia se utiliza en espacios académicos y de formación profesional, como escuelas de policía y facultades de criminología, para acercar a los estudiantes a realidades que suelen quedar fuera de los análisis teóricos.

Temas Relacionados

Saskia Niño de RiveraCarmen SalinasPenitenciaPodcastBetomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Trabajadores de UACM iniciarían huelga tras exigencia de aumento salarial

Pidieron apoyo y comprensión de la comunidad estudiantil ante el posible paro de labores en todos los plantes universitarios

Trabajadores de UACM iniciarían huelga

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

La activista de ‘Reinserta’ se posicionó sobre el tema en redes sociales

Nietos de Carmen Salinas exigen

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de Ciudad de México rechazó por unanimidad el amparo promovido por Ismael “El Mayito Gordo” Zambada Imperial para que se descontara de su condena en México el tiempo que pasó preso en Estados Unidos y en territorio nacional

Tribunal federal niega amparo a

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

El exquarterback de la NFL fue arrestado en Indianápolis bajo presunto consumo de múltiples sustancias

Este es el exjugador de

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

El cantante de regional mexicano compartió un adelanto musical pese a estar en medio de la polémica

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tribunal federal niega amparo a

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos para 2026

Con Beéle y una canción que no interpretaba desde hace años: así fue el último aullido de Shakira en el Estadio GNP, antes de conquistar el Zócalo

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

DEPORTES

Este es el exjugador de

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América