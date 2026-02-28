Donald Trump presume en Texas el cambio de nombre del Golfo de América

El presidente Donald Trump celebró el cambio de nombre del Golfo de América. REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo

En el puerto de Corpus Christi, Texas, el presidente Donald Trump lució una gorra con la frase “Golfo de América” y celebró ante sus seguidores que, tras retomar la presidencia, modificó el nombre debido a que Estados Unidos tiene un 92 por ciento de la costa:

“Hicimos tantas cosas, que es como un, no quiero llamarlo un pequeño detalle, porque es muy importante, pero es como un pequeño detalle. Dije: ‘Saben?, deberíamos cambiar el nombre, tenemos el 92 % de la costa’”.

Según el mandatario estadounidense, México no estuvo de acuerdo con la decisión: “No diría que México está encantado, pero lo aceptaron”.

¿Qué dijo México tras la decisión del cambio de nombre?

Tras la oficialización del cambio de nombre del Golfo por parte de Donald Trump en 2025, medida válida únicamente en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo y afirmó que se trata de una denominación histórica reconocida internacionalmente.

Incluso, el 17 de febrero del año pasado, la mandataria mexicana rechazó la postura de Google, ya que mostró el cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América en Estados Unidos.

Aseguró que Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), envió una carta a la plataforma ya que “lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental”.

El presidente electo de Estados Unidos hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia celebrada la mañana del 7 de enero. Crédito: (X/@disclosetv)

Ante una negativa persistente, la presidenta de México aseguró que podrían ir a tribunales en contra de Google:

“Vamos a esperar la respuesta de Google y si no procederemos en tribunales. No tiene derecho. Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental. Google no tiene derecho a renombrar la plataforma de México y Cuba, entonces por eso esta situación”.

En mayo llegó la denuncia contra Google por parte de México

El 9 de mayo Sheinbaum informó que su gobierno procedió con la denuncia en contra de la plataforma: “Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos”.

Aseguró que Estados Unidos tiene derecho a cambiar el nombre de este sitio en la parte que le corresponde, es decir, a la plataforma continental del país americano.

“Lo que decimos es que Google le ponga ‘Golfo de América’ donde es Golfo de América, que es la parte que le corresponde al territorio de los Estados Unidos; y le ponga Golfo de México a la parte territorial que le corresponde a México y a Cuba, eso es lo que estamos demandando que salga en la plataforma”, reitero la presidenta.